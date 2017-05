Junckers grap over Engelse taal valt slecht bij Britten

"Ik zal mij vandaag in het Frans uitdrukken, want langzaam maar zeker verliest het Engels aan belang in Europa", aldus de voorzitter van de Europese Commissie.

Doorgaans bedient Juncker zich tijdens toespraken gelijkelijk van drie talen (Duits, Engels en Frans) maar tijdens een debatbijeenkomst over de EU in Florence koos hij vandaag inderdaad voor het Frans, 'ook omdat de Fransen komende zondag verkiezingen hebben'.

De Britse pers ging gretig los op deze 'provocatie'. Zelfs de BBC kon enig geschamper niet onderdrukken. 'Zijn opmerking over de Engelse taal werd begroet met gelach en applaus, en hijzelf glimlachte met een scheef gezicht'. Dat kwam de staatsomroep weer op een Twitter-reprimande te staan van de EU-correspondent van The Times. 'Wat een kletskoek. Het was een GRAP, daarom werd er gelachen, en Junckers glimlach is altijd scheef'.

Zelfkritiek

In deze inmiddels bijna dagelijkse verbale kussengevechten viel bijna niet op dat Junckers toespraak in Florence meer zelfkritiek over Brexit bevatte dan de Luxemburger het afgelopen jaar heeft laten blijken. "Europa heeft wel degelijk enige zwakheden die, al is het gedeeltelijk, de uitslag kunnen verklaren van het referendum in het Verenigd Koninkrijk", aldus Juncker in zijn toespraak in het statige Palazzo Vecchio in Florence. "Er zijn zwakheden die we soms misschien over het hoofd zien. Misschien zijn we soms bang voor de waarheid."

Nog steeds noemt Juncker de Britse beslissing een 'tragedie'

Het is bekend dat de uitslag van het brexit-referendum voor Juncker vorig jaar een enorme persoonlijke klap was, meer dan voor andere EU-kopstukken. Nog steeds noemt hij de Britse beslissing een 'tragedie'. Maar niet langer legt hij de schuld daarvoor louter buiten Brussel. "We moeten voorkomen dat we de fouten maken die we in het verleden hebben gemaakt. De EU heeft wellicht op sommige gebieden een beetje te veel gedaan, vooral de Europese Commissie: te veel regels, te veel bemoeienis met de levens van onze medeburgers. We proberen dat te veranderen."

Voorzitter Antonio Tajani van het Europees Parlement, eveneens aanwezig in de Toscaanse hoofdstad, wees de beschuldigingen van de hand die de Britse premier Theresa May eerder deze week tegen de EU uitte. Volgens haar proberen sommigen in Brussel de Britse verkiezingen van 8 juni met 'dreigementen' te beïnvloeden. "Niemand wil zich mengen in de verkiezingscampagne", aldus Tajani. "Sterker nog, we zijn verheugd dat er een stabiele Britse regering zal zijn bij het begin van de (brexit-)onderhandelingen."