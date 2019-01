Juncker reed honderden kilometers (van belastinggeld) voor zwerfhondje

En wie waren z’n nieuwe baasjes? Niemand minder dan EU-kopstuk Jean-Claude Juncker en zijn vrouw die Peluso afgelopen zaterdag ophaalden in de Beierse plaats Vilseck. Vervolgens legden de Junckers honderden kilometers af naar hun huis in Luxemburg. De bastaard-terriër neemt de plaats in van de vorig jaar overleden Plato die de commissievoorzitter ooit meenam van het Griekse Samos.

Ontroerend allemaal, maar Brusselse journalisten zouden geen Brusselse journalisten zijn als ze geen cynische vraagtekens zouden plaatsen bij die ‘liefdadigheid’. Had Juncker dit uit eigen zak betaald of moest de spreekwoordelijke hardwerkende Europeaan daar voor opdraaien? Jawel hoor, een commissiewoordvoerder bevestigde gisteren dat Junckers tussenstop in Vilseck deel uitmaakte van zijn terugreis uit Boekarest, waar hij vorige week was voor het Roemeense EU-voorzitterschap, en het Beierse Tegernsee, waar hij vrijdag een prijs ontving.

Peluso veroorzaakte een flinke omweg voor Junckers dienstauto. Dat zal voor een aantal EU-burgers weer een stok zijn om de hond mee te slaan.

