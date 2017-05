Juncker: Ik heb eerlijkheid in belastingbeleid veronachtzaamd

Op papier was het een lastige klus voor Jean-Claude Juncker: de hoorzitting bij de Panama Papers-onderzoekscommissie van het Europees Parlement. Maar de Luxemburgse voorzitter van de Europese Commissie had een makkelijke middag, nog makkelijker dan toen hij in september 2015 in datzelfde parlement moest verschijnen voor een LuxLeaks-hoorzitting.

Geen enkele commissie heeft eerder zo veel stappen gezet in de aanpak van witwaspraktijken en belastingontwijking

De onderzoekscommissie Panama Papers kijkt zeer breed naar overtredingen van EU-wetgeving op het gebied van witwassen, belastingontwijking en -ontduiking. De Panama Papers van april vorig jaar zijn het grootste datalek uit de geschiedenis en tonen belastingontwijkend gedrag aan van bedrijven, groot en klein, maar ook van al dan niet beroemde individuen.

Juncker was door de onderzoekscommissie opgeroepen onder meer omdat hij negentien jaar lang premier was van Luxemburg. In die periode lokte het land multinationals met lage belastingtarieven.

Intussen is veel veranderd. Juncker liet niet na dat te benadrukken. "U moet zich realiseren dat de wereld er toen heel anders uitzag." Hij gaf toe dat ook hijzelf intussen anders over belastingbeleid is gaan denken. "Ik geloofde toen in belastingconcurrentie en ik geloof nog steeds in belastingconcurrentie. Maar die moet wel eerlijk zijn, en dat is ze niet altijd geweest. Ik heb die dimensie veronachtzaamd."

Volwaardige zwarte lijst van belastingparadijzen De Duitse sociaal-democraat Peter Simon wilde van Juncker weten waarom het zo lang duurt voordat de Europese Commissie eindelijk met een volwaardige zwarte lijst van belastingparadijzen komt, en of daar ook EU-landen op komen te staan. "Nee, dat zullen we niet doen", antwoordde Juncker op dat laatste verzoek. "We moeten wel degelijk een langere lijst hebben van belastingparadijzen, maar de commissie heeft daarvoor onvoldoende capaciteit. We zijn afhankelijk van de goede wil van de lidstaten. Daar zit de meeste kennis van belastingzaken." Het Luxemburgse regeerverleden van Juncker kwam slechts sporadisch aan de orde. Hij ontkende opnieuw dat hij een actieve rol heeft gespeeld bij het afsluiten van zogeheten 'tax rulings' met lage tarieven voor multinationals. Die geheime afspraken kwamen eind 2014 aan de oppervlakte via de LuxLeaks. "Ik heb nooit, nooit concrete belastingafspraken gemaakt met bedrijven", aldus Juncker. Verder ging de hoorzitting vooral over de maatregelen die zijn commissie sinds haar aantreden heeft genomen, en over de plannen die nog in de pijplijn zitten. "Geen enkele commissie heeft eerder zo veel stappen gezet in de aanpak van witwaspraktijken en belastingontwijking", zei Juncker, die alle twaalf wetsinitiatieven van de laatste jaren één voor één doornam. Later dit jaar volgen nog wetsvoorstellen over onder meer de aanpak van btw-fraude. Juncker kondigde bovendien aan dat er volgende maand een voorstel komt over EU-brede bescherming van klokkenluiders, zonder wie de LuxLeaks, Panama Papers en meer recent de Bahamas Leaks niet mogelijk waren geweest. "De verschillende belastingschandalen hebben onze taak eigenlijk makkelijker gemaakt", erkende Juncker. "Maar die druk moet niet wegvallen."

Panama Papers De Panama Papers beslaan zo'n 11,5 miljoen gelekte documenten uit de administratie van het Panamese juridisch advieskantoor Mossack Fonseca, dat vennootschappen opzet in belastingparadijzen. Ze werden in 2015 door een anonieme tipgever overhandigd aan een Duitse journalist, die vanwege de omvang het internationale consortium voor onderzoeksjournalistiek ICIJ inschakelde. In Nederland werkten Trouw en het Financieele Dagblad mee aan het enorme project. De wereldwijde publicatie op 3 april vorig jaar bracht veel bedrijven en individuele kopstukken in opspraak. Een Spaanse minister en de premier van IJsland traden af, de toenmalige Britse premier Cameron kwam in een lastig parket.

