Juncker eist Britse duidelijkheid over Brexit

Volgens Juncker is het doel van de Europese Unie niet om Groot-Brittannië in de unie te houden. “Het enige dat we willen is opheldering over onze toekomstige verhoudingen.” Hij zegt dat de EU daarover wil praten, maar alleen nadat het Brits parlement goedkeuring heeft gegeven aan het akkoord dat er nu ligt. De politiek beslist over twee weken over de Europese deal.

Lees verder na de advertentie

Totaal onredelijk dat een deel van het Britse volk gelooft dat de EU met een oplossing moet komen voor alle toekomstige Britse problemen

De Britse premier Theresa May is eerder deze maand met Europese leiders tot een akkoord gekomen over de Brexit. In eigen land was er echter zo weinig steun voor die deal dat ze een stemming uitstelde. Dit weekend zei de Britse minister van Handel, Liam Fox, dat hij de kans 50/50 schat dat er geen Brexit komt als het parlement de deal met de EU afwijst. Fox is een Brexit-aanhanger.

Juncker zei in Welt dat hij er nog steeds vanuit gaat dat er een Brexit komt. “Dat is wat de bevolking van het Verenigd Koninkrijk heeft besloten.” Hij wilde niet speculeren over een mogelijk tweede Brexit-referendum. “Dat moeten de Britten zelf beslissen.” De Europese voorzitter noemde het ‘totaal onredelijk dat een deel van het Britse volk gelooft dat de EU met een oplossing moet komen voor alle toekomstige Britse problemen’.

Hypocrisie In het interview met Welt beklaagde Juncker zich verder over de houding van meerdere landen over een sterkere Europese grens- en kustwacht. Volgens de voorzitter van de Europese Commissie maken EU-lidstaten zich schuldig aan ‘hemeltergende hypocrisie’. De 28 landen kwamen eind juni overeen de Europese grens- en kustwacht Frontex snel uit te breiden om de buitengrenzen te versterken. Het stoort Juncker dat de EU inmiddels te hard van stapel zou lopen. “Nu zijn er plotseling zorgen van alle kanten. Dat het een inbreuk zou zijn op de soevereiniteit, dat alles veel te snel gaat en dat de aantallen te hoog gegrepen zijn. Dat is toch van een hemeltergende hypocrisie”, zegt hij.

Lees ook:

Waarom Theresa May er - wonder boven wonder - nog steeds zit in 2019 Hoewel de dag van uittreding nadert, blijft het Brexit-plot nog altijd volkomen onvoorspelbaar.