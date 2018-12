Jumbo-Visma is klaar voor een succesvol schaats- en wielerjaar

Als het goed gaat, dan is het feest. Zeker in het zuiden van het land. Daarom was vanmiddag bij de teampresentatie van de gecombineerde wieler- en schaatsploeg Team Jumbo-Visma in Veghel de eigen theaterzaal van het supermarktbedrijf met 250 plaatsen zelfs te klein voor alle bezoekers. De reden? Er werd een groots nieuw jaar aangekondigd.

Het ging goed dit jaar met de gecombineerde wieler- en schaatsploeg. Dat was zeker voor de eerste tak bijzonder. De wielerploeg boekte 33 overwinningen, waaronder twee sprintzeges van Dylan Groenewegen in de Tour de France. Kopmannen als Primoz Roglic en Steven Kruijswijk reden zich in de top-5 van de Tour en de Vuelta. Er kwam kleur op de wangen van de ploeg die na het stoppen van Rabobank eind 2012 toch jarenlang niet meer de grote speler was die het graag wilde zijn.

Hoe anders is het dit jaar. In Veghel klinken bijna alleen maar grote woorden. Het gaat over winnen, over de ‘bovenste plek op het podium’. Alleen dat verschilt al met de toon uit voorgaande jaren, toen bijvoorbeeld Steven Kruijswijk in de top-5 van de Tour de France wilde komen. Dit jaar wordt er hardop gedacht aan Giro-winst voor Primoz Roglic.

Grotere mond Een wat grotere mond, dat mag zeker, vinden ze bij de ploeg. “We kunnen er nu niet meer mee wegkomen dat we níet willen winnen”, zegt Ploegbaas Richard Plugge. Dat komt voor een groot deel dankzij de sponsoring. Supermarktketen Jumbo verbond zich voor onbepaalde tijd aan de ploeg, met een minimum voor vijf jaar. Dat leverde zekerheid op. De grote profploeg is nu in Nederland als een slagschip in een zee van kleine zeilbootjes. De budgetten gaan omhoog, de co-sponsors passen niet op één slide van de PowerPoint. Er wordt gesproken over een opleidingsploeg en in het schaatsen behoort misschien wel een marathonteam tot de mogelijkheden. Een app van Jumbo bezorgt inmiddels de boodschappen bij de renners thuis.

Team Sky Er zijn middelen voor. De Telegraaf meldde dat de ploeg met een budget van boven de twintig miljoen euro werkt, voor zowel schaats- als wielerploeg. Plugge wil het niet bevestigen. Ze doen geen uitspraken over geld. Feit is dat het wel veel geld is, ook al zijn er ploegen in de World Tour van het wielrennen met een ruimer budget. Een van die ploegen, Team Sky, verliest eind 2019 de naamgever. De ploeg die de laatste jaren met Bradley Wiggins, Chris Froome en Geraint Thomas de Tour de France domineerde, mag op zoek naar ‘nieuw geld’. Gaat dat een rol spelen voor zowel het wielrennen als Jumbo-Visma? Plugge denkt van niet. “Sky gaat nog wel een sponsor vinden. Misschien wel met een wat lager budget (dat wordt geschat op ongeveer 25 miljoen euro, red.). En zo niet, dan komen er wel andere ploegen die de beste worden.” Kan dat Jumbo-Visma zijn? “Wij kunnen dat ook zijn. Maar ik heb altijd gezegd dat het wielrennen een wereldsport is. Wij hebben duizend tegenstanders. En één jaar goed is niet genoeg. Je hebt meer jaren nodig om stabiel te zijn aan de top. Dit jaar zaten we er dichtbij.”

Complimenten Plugge noemt wederom het compliment van Sky-baas Dave Brailsford, die hem tijdens de Tour de France met een glimlach had gezegd dat de Nederlandse ploeg ‘toch wel een probleem begon te worden’. Dat soort complimenten zijn meer waard dan de lijst met overwinningen, zegt hij nu. Net als het feit dat renners als Tony Martin, voormalig wereldkampioen tijdrijden, bij een zoektocht naar een nieuwe ploeg ‘een sterke voorkeur liet blijken’ voor Jumbo-Visma. “Dat is de beste ‘vacatureplaatsing’ die je kan hebben”, zegt Plugge. “Het imago is veel waard.” Daarom in Veghel naast grote ook mooie woorden voor het team. Sportief directeur van de wielerploeg Merijn Zeeman heeft voor 2019 gekregen wat hij wilde: 27 renners die ‘samen kunnen winnen’. Een gevolg van beleid (“vergis je niet, hier zijn we al jaren mee bezig”) en goede aankopen. Wout van Aert is een renner die meteen mee kan doen voor winst in de voorjaarsklassiekers. Zeeman: “Dit is alles wat we wensen. En het mooie is: dit is niet opeens gekomen. We hebben geen spontane suikeroom.”

