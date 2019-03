Jumbo verleidt distributiewerkers tot het afwijzen van een nieuwe cao

Supermarktketen Jumbo wil onwillige distributiewerknemers alsnog zover krijgen dat ze instemmen met haar nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling. Wie nog niet akkoord is met de regeling, maakt kans op extra salaris. Mits op papier afscheid genomen wordt van de oude cao. Een manier om de rust op de werkvloer terug te laten keren, zegt Jumbo. Niets anders dan een simpel verdienmodel, klaagt vakbond FNV. Salarissen en toeslagen vallen volgens de bond nu lager uit.

Even wat achtergrond. Ruim twee jaar geleden raakten de twee partijen tijdens cao-onderhandelingen met elkaar in de clinch. Vakbonden probeerden via stakingen een forsere loonsverhoging af te dwingen, Jumbo meende dat de bonden niet voor rede vatbaar waren. Uiteindelijk besloot Jumbo de bonden te passeren.

Zaken als loonsverhogingen, toeslagen en werktijden regelde het bedrijf voortaan met de ondernemingsraad. Stemden distributiewerkers in met deze nieuwe werkwijze, dan konden ze rekenen op een loonsverhoging van zo’n 2,5 procent. Deden ze dat niet, dan konden ze daarnaar fluiten.

Iedereen boos

Wie eerder niet instemde, krijgt nu een herkansing. Want nog altijd is het hommeles op de werkvloer. Distributiewerkers zijn boos, zegt vakbondsbestuurder Ali Aklalouch van FNV. “In een petitie hebben werknemers massaal het vertrouwen in de ondernemingsraad opgezegd.”

Maar ook de Jumbotop is boos. Vakbonden houden werknemers valse beloftes voor en creëren daarmee onrust op de werkvloer, meent de keten. Komt de cao terug, zouden vakbonden hebben gezegd, dan maken distributiewerkers kans op een loonsverhoging van niet 2,5 maar 5 procent. Maar die cao komt niet terug, benadrukte financieel topman Ton van Veen vandaag.

De rechter oordeelde in januari dat de oude Jumbo-cao nog altijd geldt. Die had Jumbo niet correct opgezegd toen de keten besloot niet met de bonden verder te gaan. Jumbo gaat in hoger beroep tegen deze uitspraak. Het bedrijf vraagt zich af of bonden terecht gelijk kregen. Vakbonden hopen echter wel op nieuwe cao-onderhandelingen.