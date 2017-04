Jumbo ruilt vakbonden in voor eigen ondernemingsraad

Daarmee zet Jumbo de klok in een klap meer dan een eeuw terug, zegt bestuurder Pien Zijlstra van CNV Vakmensen. Want onderhandelen met de ondernemingsraad komt volgens vakbonden in de praktijk neer op slikken of stikken. De leden van de or zijn immers gewone werknemers van Jumbo. Niet luisteren naar wat de baas zegt kan vervelende consequenties hebben. En dat geldt al helemaal in het geval van Jumbo, stelt FNV Handel. De bond sprak van een ‘dictaat' van topman Frits van Eerd. “Hij duldt geen tegenspraak, niet van zijn werknemers en al zeker niet van de bonden”, aldus bestuurder Debbie van Leiden.

Jumbo zegt namelijk dat het in vergelijking met de concurrenten al goed betaald

Jumbo zegt dat het genoeg heeft van de acties die vakbondsleden al enige tijd houden in de distributiecentra. De vakbonden eisen voor de 3000 werknemers 2,5 procent meer loon en de toezegging dat er minder flex en meer vaste banen bijkomen.

Stakende werknemers van Jumbo-distributiecentra blokkeren de toegangspoort bij de vestiging in Woerden. © ANP

Jumbo vindt een loonsverhoging van 1,5 procent mooi genoeg. Dat bod zal de directie aan de ondernemingsraad voorleggen. Daar kan eventueel nog iets bijkomen, maar dat hangt af van de cao-afspraken die vakbonden maken met de andere supermarkten. Jumbo zegt namelijk dat het in vergelijking met de concurrenten al goed betaald. Nog meer loon zou dat gat alleen maar vergoten.

Volgens Jumbo distantieert het overgrote deel van de medewerkers zich van de handelwijze van de vakbonden. “Nog voordat de onderhandelingen goed en wel waren gestart, zijn FNV en CNV van tafel weggelopen om vervolgens niet meer terug te keren", aldus topman Van Eerd.

In 2003 sloot werk­ge­vers­ver­e­ni­ging AWVN niet uit dat er in 2013 geen vakbonden meer zouden bestaan

Niet uniek Toch gaan de acties in de distributiecentra gewoon door. “De werknemers willen een goede cao met daarin afspraken over het terugdringen van werkdruk door tijdelijke krachten vaste banen te geven. Dat is waar we voor strijden, en die strijd zetten we voort”, zei Van Leiden. Dat een bedrijf de vakbonden passeert, gebeurt niet veel, maar uniek is het niet. Twee jaar geleden sloot de directie van een zakenbank een akkoord over arbeidsvoorwaarden met de or. Werkgeversvereniging AWVN had een jaar eerder al gepleit voor een grotere rol van ondernemingsraden bij het sluiten van cao’s. En in 2003 zei toenmalig voorzitter van VNO-NCW Jacques Schraven al dat er naar andere vormen van cao-overleg, zonder de vakbonden, moet worden gezocht. In die tijd sloot de werkgeversvereniging niet uit dat er in 2013 geen vakbonden meer zouden bestaan. Lees ook: Jumbo laat vakbonden in eigen sop gaarkoken

