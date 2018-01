Jumbo, Plus en Coop groeien flink

Consumenten gaven vorig jaar meer geld uit en ze deden dat onder meer in de supermarkt. Jumbo, Plus en Coop maakten gisteren hun omzet over 2017 bekend en bij alle drie lag die flink hoger dan in 2016. De omzet bij de supermarkten van Jumbo steeg met bijna 5 procent, bij Coop iets meer en bij Plus nog iets meer: 5,5 procent. De drie ketens groeien harder dan het gemiddelde in de branche. In november lagen de verkopen van alle supermarkten tezamen, volgens het onderzoeksbureau GfK, 3,2 procent hoger dan in 2016.

Bij Jumbo, na Albert Heijn de grootste supermarktketen van Nederland, steeg de omzet in winkels die het concern minstens een jaar in bezit heeft met 4,2 procent. Daarbij opende het bedrijf van de familie Van Eerd 8 nieuwe vestigingen - 3 gingen dicht. Voor dit jaar staan 15 nieuwe winkels op het programma. Daarmee komt het totaal aantal Jumbo's op 600. Jumbo timmert inmiddels ook online aan de weg: de omzet steeg met meer dan 100 procent volgens financieel topman Ton van Veen. Het aantal punten waar klanten hun via internet bestelde waar kunnen ophalen, is opgelopen tot 390.

Jumbo's omzet kwam vorig jaar voor het eerst net boven de 7 miljard euro uit. Dat is inclusief de 123 miljoen euro die de van V&D overgenomen La Place-restaurants omzetten. Die keten groeit ook hard. Dit jaar komen er mogelijk nog 30 La Place's bij in Nederland.

Bij Plus bleef het aantal winkels ongeveer gelijk (261), maar steeg de omzet met 5,5 procent naar 2,4 miljard euro. Volgens een woordvoerder gold de omzetgroei voor 'ons hele assortiment'. Ook bij Plus stegen de onlineverkopen. De keten heeft inmiddels 200 afhaalpunten.

Het aantal Coop-winkels groeide vorig met 5 naar 263 vestigingen die voor 1,18 miljard aan artikelen verkochten. Bij Coop steeg, aldus een woordvoerder, vooral de verkoop van aardappels, groente en fruit. Coop wil volgend jaar nieuwe winkels openen, onder meer in stadscentra. Het bedrijf denkt ook online te groeien.

Vandaag wordt meer supermarktnieuws verwacht. Groothandel Sligro maakt waarschijnlijk bekend wat het met zijn 133 Emté-supermarkten wil doen. Mogelijk wil Sligro van de niet bijster goed draaiende keten af.