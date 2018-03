Jumbo en Coop nemen supermarktketen Emté over

De distributiecentra in Kapelle en Putten, de vleescentrale in Enschede en de ondersteunende afdelingen op het hoofdkantoor in Veghel zijn tevens onderdeel van de deal. Alle 6200 medewerkers gaan mee naar de nieuwe eigenaren.

De aangekondigde verkoop komt niet als een verrassing. Sligro zocht al langer naar een oplossing voor het kwakkelende supermarktbedrijf Emté. Aandeelhouders reageerden dan ook verheugd op de aangekondigde verkoop, bij de start van de handel in Amsterdam steeg het aandeel Sligro met 8 procent.

Vorig jaar wees Sligro een bod nog van de hand, maar nu zijn de partijen toch tot overeenstemming gekomen. Bij gebrek aan schaalgrootte verloor Emté langzamerhand zijn marktaandeel. Dat was terug te zien in de omzetcijfers. Branchegenoten Albert Heijn, Jumbo, Plus en Coop presenteerden de afgelopen weken alle een mooie omzetgroei van ruim 5 procent in 2017. Bij Emté bleef de omzet steken op 828 miljoen euro, ten opzichte van 827 miljoen het jaar ervoor.

Twee derde van de Emté-supermarkten zal bij Jumbo terechtkomen en een derde deel bij Coop. Deze supers zijn terug te vinden in het zuiden en oosten van Nederland. Jumbo heeft tot op heden 585 vestigingen, Coop 263.

Groeiambities

De twee supermarktketens waren al eerder betrokken bij een gezamenlijke overname: die van C1000 in 2012. Voor Jumbo is de koop van Emté de volgende in een reeks waarmee het bedrijf zich in relatief korte tijd opwerkte tot het tweede supermarktbedrijf van Nederland. Een andere grote overname was die van Super de Boer. In 2016 kocht Jumbo nog La Place, waarvan Sligro de komende jaren - als onderdeel van de huidige overeenkomst - de belangrijkste toeleverancier wordt.

Verwacht wordt dat de deal in de loop van het jaar afgerond wordt. Volgens Jumbo sluit de overname goed aan bij de groeiambities van het bedrijf. Jumbo’s strategie is duidelijk: op zoveel mogelijk plaatsen beschikbaar zijn voor klanten. In tien jaar tijd steeg Jumbo’s marktaandeel van 4,4 naar 18,7 procent, Emté supermarkten nog niet meegerekend. Zodoende loopt Jumbo langzaam maar zeker in op Albert Heijn, dat met een marktaandeel van 35,3 procent nog wel fier op de eerste plaats staat.

Coop heeft nu nog een marktaandeel van 3,1 procent en lijkt met de overname zijn nog magere aanwezigheid in het zuiden van het land willen optrekken.

