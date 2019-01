Jumbo blijft maar groeien

Supermarktketen Jumbo gaat gestaag door met groeien. Het familiebedrijf uit het Brabantse Veghel stuwde de omzet het afgelopen jaar op naar ruim 7,8 miljard euro, zo maakte het bedrijf gisteren bekend. Dat is bijna 10 procent meer dan het jaar ervoor. De in het geel gestoken formule komt daarmee uit op een marktaandeel van 20 procent.

Het concern schrijft de groei voornamelijk toe aan de overname van ­supermarktketen Emté en de opening van nieuwe Jumbo-filialen. Ook ­bestelden consumenten meer via de website en de app. De groei in de ­bestaande winkels lag met 3,8 procent ruim boven het marktgemiddelde van 2 procent, maar iets lager dan een jaar eerder, toen Jumbo autonoom met 4,2 procent groeide.

La Place

Met inmiddels 618 vestigingen ­begint de supermarktketen zijn naam eer aan te doen. Sinds 1997 heeft het bedrijf van de familie Van Eerd zich ontwikkeld tot een grote speler in de branche. Zo waren er in 2002 nog slechts 36 Jumbo’s. Die dringen sindsdien meer en meer door in het straatbeeld van dorp en stad. Ook de tv-kijker kan haast niet om de ambitieuze keten heen. Via spotjes met acteur Frank Lammers en de schaats- en wielerploeg laat het bedrijf zich nadrukkelijk zien.

“Wat Jumbo goed doet”, zegt ­retailexpert Erik Hemmes, “is strategisch kijken naar hoe ze kunnen groeien. Dat doen ze bijvoorbeeld door op het juiste moment overnames te plegen, zoals ze dat deden met ­Super De Boer, C1000 en La Place.”

Vooral van die laatste overname –in 2016 nam Jumbo de restaurantformule La Place over van het failliete Vroom & Dreesmann – plukt Jumbo gretig de vruchten. De omzet van de restaurantformule klom met 21 procent naar 150 miljoen euro en ook het aantal vestigingen van La Place steeg: van 93 filialen in 2017 naar 101 restaurants in 2018. Maar ook de supermarkten van de Jumbo Groep Holding B.V. profiteren van de fresh food-ervaring van La Place.

Hemmes: “Met grote Jumbo Foodmarkets in bijvoorbeeld Utrecht Leidsche Rijn en Tilburg is de supermarktformule met de formule van La Place geïntegreerd. Dat doen ze slim, die ­samenvloeiing van horeca en supermarkt, zeker nu de oprukkende horeca een concurrent is geworden van de supers.” Jumbo voert in zijn winkels bovendien een luxelijn onder de naam La Place, zoals Albert Heijn dat bijvoorbeeld doet met ‘Excellent’.