Julian Assange opgepakt in Londen na intrekken diplomatiek asiel Ecuador

De activist vreest dat hij zal worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten waar hij vervolgd kan worden voor het publiceren van geheime informatie via de klokkenluiderssite. Ecuador trok het diplomatiek asiel in, omdat de 47-jarige Australiër volgens het land de voorwaarden voor zijn verblijf in de ambassade diverse malen heeft geschonden.

Het intrekken hing al lange tijd in de lucht. De WikiLeaks-oprichter kreeg te maken met steeds meer restricties en moest onder meer zijn eigen medische kosten gaan betalen. Hij probeerde vorig jaar een aanscherping van de huisregels via de rechter te laten terugdraaien, maar verloor de rechtszaak.

Assange meldde zich in 2012 bij de ambassade om te voorkomen dat hij zou worden overgedragen aan de Zweedse autoriteiten. Die wilden hem ondervragen vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag. Hoewel de Zweedse justitie dat onderzoek heeft gestaakt, bleef Assange in zijn schuilplaats. Groot-Brittannië wilde hem namelijk ook aanhouden, omdat hij de voorwaarden had geschonden voor zijn voorwaardelijke vrijlating.

Gestolen e-mails van Democratische Partij De VS houden Assange verantwoordelijk voor het onthullen van Amerikaanse documenten uit de oorlogen in Afghanistan en Irak op het WikiLeaks-platform. Tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne in 2016 publiceerde WikiLeaks bovendien door hackers gestolen e-mails van de Democratische Partij. Die waren schadelijk voor Hillary Clinton, die de verkiezingen later verloor van Donald Trump. Assange zat sinds juni 2012 in de ambassade van Ecuador in Londen. Dat Zuid-Amerikaanse land wilde van hem af, maar hem ook tegen vervolging blijven beschermen. Hij had in 2018 wel de Ecuadoraanse nationaliteit gekregen, maar daarop meldde het Briste ministerie van buitenlandse zaken dat hij daarmee geen diplomatieke onschendbaarheid kreeg om ongestoord Groot-Brittannië te verlaten. De enige oplossing voor de Australische activist, stelden de Britten, is dat hij zich voor de rechter verantwoordt. In 2016 stelde een werkgroep van de Verenigde Naties dat het verblijf van Assange in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen kan worden gekenschetst als ‘omstreden detentie’. Ze riep Groot-Brittannië op om Assange vrij te laten en hem een schadevergoeding toe te kennen, maar het VK wees de claim van de VN-werkgroep af. Meer informatie volgt.

