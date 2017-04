Er mogen tekenaars en columnisten zijn die de spot drijven met de nieuwe, optimistisch getoonzette reclamecampagne van deze krant, ik neem de boodschap serieus. Juist zonlicht verdient onze journalistieke aandacht, soms om te wijzen op het gevaar ervan ( ik zal nooit 'zonnetje' schrijven), maar vooral ook om recht te doen aan het licht als bron van weldadigheid.

Zondag was de zon weldadig, al moest je misschien niet uren lang onbedekt over een rivierdijk wandelen. De dag had zich al op zaterdag aangekondigd, toen honderden lezers waren afgereisd naar de burelen van hun dagblad om de makers en schrijvers eens in de ogen te kijken.

Zelf mocht ik enkelen van hen ontvangen in een zaal die het Groot Auditorium werd genoemd, waar via gangen en vides nog zo rijkelijk daglicht naar binnen viel, dat je al het vermoeden kreeg dat daarbuiten iets straalde.

Het groen was nog on­be­schrij­fe­lijk groen, de hemel azuur, het kanaalwater diep ultramarijn

Een dierbare collega, met wie ik een statafel deelde terwijl het publiek op ons neerkeek, stelde mij een paar vragen, daarmee enige structuur aanbrengend in mijn doorgaans warrige optredens, want ik ervaar mijn positie op zulke momenten als een weinig natuurlijke. Stem, houding, mimiek, ze vervormden onder de keurende blikken van de tribune, terwijl het brein in alarmfase opereerde en ik mijzelf met vergroot echo terughoorde, in kapitalen nageschreeuwd door een hysterisch geweten: IS DIT NOG INTERESSANT VOOR DE MENSEN? Maar die mensen staarden me zo welwillend en vriendelijk aan dat ik alleen liefde voelde.

Dat buiten de wereld straalde zal op hun gemoed van invloed zijn geweest. En de zondag daarna was een bekroning.

Ikzelf nam het rijwiel (niks sportiefs, gewoon een door menskracht aan gedreven transportmiddel met fietstassen) om de nieuwe fietsbrug te nemen die over het grote kanaal zwierde naar de Nieuwe Wereld van de Vinex, want de uitbundige zon nodigde uit tot zo'n horizon vol toekomst en belofte.

Het groen was nog onbeschrijfelijk groen, de hemel azuur, het kanaalwater diep ultramarijn. Het pad naar de brug slingerde over een schoolgebouw en aan de overzijde van het water wachtten nieuwe wegen, nieuwe huizen, en niet werkende stoplichten met een bord eronder waarop te lezen stond: 'Naar aanleiding van de oproep om (on)nodige verkeerslichten te melden, staat dit verkeerslicht uit.'

Oh Nederland onder de zon. Ik hield halt bij het begin (of eind) van de kaarsrechte, oneindig lege Rijnkennemerlaan, die monumentale, kilometerslange verbinding diagonaal door de wijk: een dubbele rij populieren en ertussen een kom van gras - wat een briljant staaltje landschapsontwerp. Eronder lopen waterleidingbuizen. Futurisme puur. Aangrenzend een parkje; daarin hoge, ronde heuvels, begroeid met gras en gele paardenbloemen, gekroond met een ring van kinderschommels. Wat een geluk. Ik passeerde een bloesemtuin; een hangmat tussen de perelaars en noteerde een gouden zondag voor een koude maandag hem zou verdringen.

