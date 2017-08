Juist in het IT-tijdperk is een goede leerkracht belangrijker dan ooit

Digitale leermiddelen kunnen heel krachtig zijn, zegt Ten Brummelhuis. "Een computer kan zien hoe een leerling leert, tegelijk feedback geven én nieuwe lesstof aanbieden, gebaseerd op fouten die eerder zijn gemaakt. Dat kan geen leerkracht evenaren."

In die zin is ICT een uitkomst, een hulpmiddel dat ook zwakke leerlingen vooruit kan helpen. Maar, zegt de expert, dat werkt vooral bij simpele lesstof. Woordjes in vreemde talen. Rekenen en spelling in het basisonderwijs.

De docent moet beoordelen hoe de digitale stof op de leerling overkomt

En de docent is essentieel. "Er is geen digitale methode die voor elke leerling perfect werkt. Geen leerling leert op dezelfde manier. Dat maakt dat de docent eigenlijk nog belangrijker is geworden. Iemand moet beoordelen hoe de lesstof op een leerling overkomt."

Een kwart van alle docenten doet weinig met ICT; zij gebruiken hooguit een digibord, of bereiden een les voor met behulp van internet. Een grote groep (vijftig procent) gebruikt zo'n zeven tot acht verschillende ICT-toepassingen in meer dan de helft van de lessen. De kopgroep (een kwart van alle leerkrachten) past dertien tot veertien verschillende vormen toe; ze tonen websites in de les, laten online toetsen maken, helpen leerlingen met het beoordelen en vinden van info op internet. Ze maken zelf instructiefilmpjes op YouTube, of leren leerlingen programmeren.

Of een digitale lesmethode wel of niet werkt is voor scholen lastig te zien. "Uitgevers mogen van alles vrij op de markt brengen en van alles claimen", zegt Ten Brummelhuis. Kennisnet ziet het wetenschappelijk onderzoek naar effectiviteit toenemen, en deelt die resultaten. Bovendien scheiden docenten zelf kaf van koren. "Succesvolle toepassingen worden vanzelf omarmd en gepromoot."

Leraren die veel gebruikmaken van digitale middelen zien betere resultaten. Hun leerlingen weten van zichzelf hoe ze moeten leren, ze leren sneller en beter, zijn gemotiveerd. Maar, zegt de adviseur. Het is vooral de variatie die het hem doet. "Docenten uit de kopgroep maken hoe dan ook iets van hun lessen, hebben niet één standaard aanpak, maar variëren en experimenteren."

