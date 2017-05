Juist de vieze diesel brengt Volkswagen terug op oude niveau

Juist Volkswagen weet hoe belangrijk een milieuvriendelijk imago is. Het Duitse autobedrijf raakte vorig jaar verstrikt in een schandaal over sjoemelsoftware die de hoge stikstofuitstoot van dieselauto’s verhulde. Daarom zet het bedrijf de komende jaren vol in op… diesel.

Lees verder na de advertentie

Volkswagen zet de komende jaren vol in op diesel

“Diesel is niet het probleem, maar onderdeel van de oplossing”, zei topman Matthias Müller deze week in een Duits automagazine. Een gedurfde uitspraak voor een topman die al 20 miljard euro kwijt is aan boetes en terugroepacties vanwege vieze diesels. In de jaarcijfers is van dit schandaal niets meer terug te zien. De winst is weer terug op het oude niveau.

Om dat zo te houden, moet Volkswagen veranderen. De auto-industrie staat voor een overgangstijdperk. Visionairs voorspellen het einde van de verbrandingsmotor, iets dat deskundigen in de auto-industrie op termijn ook verwachten. Maar de komende twintig jaar kan niets op tegen de vertrouwde verbrandingsmotor met zuigers, cilinders en bougies, denkt de VW-top in Wolfsburg.

Op de langere termijn zal elektrisch winnen, weet ook topman Müller. Daarom investeert VW de komende vijf jaar 9 miljard euro in de ontwikkeling van elektrische auto’s. Voor de verdere perfectionering van verbrandingsmotoren trekt VW een miljard meer uit.

Dat geld gaat met name naar auto’s op diesel, een brandstof die in Nederland minder populair is dan in andere Europese landen. In Spanje en Frankrijk bijvoorbeeld rijden bijna zeven op de tien auto’s op diesel. In Duitsland is dat ongeveer 50 procent, in Nederland slechts 16 procent.

Diesels hebben een kwalijke reputatie als het over roetdeeltjes en stikstof gaat. Daarom maakt de Duitse stad Stuttgart deze week bekend dat vanaf volgend jaar diesels uit de binnenstad weren. In Nederland mogen diesels van zestien jaar of ouder Rotterdam en Utrecht niet in. Stuttgart wil een uitzondering maken voor de diesels die voldoen aan de strengste Europese eisen, de zogeheten euro 6 norm.

Het probleem met dieselmotoren is niet de co2-uitstoot, zoals bij benzinemotoren, maar de stikstofoxide en de roetdeeltjes. Die zijn door de Euro 6 normen sterk verlaagd. Althans, op papier. Op de weg blijken de diesels nog altijd veel vuiler, zoals het schandaal rond de sjoemelsoftware liet zien. Door diesels op de weg net zo schoon te laten rijden als in het laboratorium, wil VW de reputatie van de zelfontbrander redden.

Er is nog een andere, bijna vergeten brandstof die VW nieuw leven wil inblazen: gas. In 2025 hoopt Volkswagen dat in Duitsland 1 miljoen Volkswagens rondrijden op gas. Dat is een vertienvoudiging van het huidige aantal. Gas is niet populair in Duitsland. Eigenlijk is gas nergens populair. Alleen Italianen zien er wat in. Daar rijdt bijna 15 procent van de nieuwe auto’s op aardgas.

De winst van Volkswagen steeg naar 3,4 miljard euro. De omzet nam met ruim 10 procent toe tot 56,2 miljard euro

Autogas was ook in Nederland jarenlang een alternatief voor dure benzine, maar sinds eind jaren negentig loopt het aantal auto’s met een gastank drastisch terug. Dat komt onder meer omdat gas duurder is geworden en omdat het voor zakelijke rijders ongunstig vanwege de bijtellingsregels, maar de belangrijkste oorzaak lijkt het teruglopende aanbod te zijn. Er zijn nauwelijks nog fabrikanten die een auto met gastank uit de fabriek laten rollen. Toch is gas een schoner alternatief voor benzine en diesel. Auto’s op gas stoten minder co2 uit dan benzineauto’s. Diesels stoten nog minder uit, maar die produceren weer meer stikstof dan auto’s op gas.

Bij gas wordt al snel gedacht aan Liquefied Petroleum Gas (LPG), maar er zijn ook andere vormen. Compressed Natural Gas (CNG) bijvoorbeeld. Dat is het aardgas waarmee topman Müller verder wil. Dat kan VW niet alleen. Er zijn immers ook tankstations met CNG nodig. Daarom doet VW een oproep aan andere autofabrikanten om ook te investeren in gas. “Vanwege de eenvoudige beschikbaarheid van aardgas is het een belangrijke bouwsteen voor milieuvriendelijke mobiliteit in de toekomst”, zegt innovatie-directeur bij VW Ulrich Eichhorn.

44 procent meer winst Volkswagen heeft de eerste drie maanden van dit jaar 44 procent meer nettowinst gehaald. Het moederconcern van merken als Audi, Porsche, Seat en Skoda haalde winst vooral dankzij de prestaties bij zijn hoofdmerk VW. De winst steeg naar 3,4 miljard euro. De omzet nam met ruim 10 procent toe tot 56,2 miljard euro. Overigens heeft Volkswagen wel een gevoelige tik geïncasseerd met zijn best verkopende model, de Golf. Volgens cijfers van het Britse marktonderzoeksbureau Jato Dynamics heeft de Golf zijn positie als best verkochte auto in Europa in maart na jaren moeten afstaan aan de Ford Focus.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.