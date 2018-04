Juichvideo van Israëlische soldaten die Palestijn neerschieten leidt tot ophef

Op de video, die maandagavond op de Israëlische tv werd uitgezonden, is te zien hoe drie mannen het hek naderen. Dan klinkt een geweerschot en valt een van de drie neer. Daarna is een stem te horen die in het Hebreeuws schreeuwt: 'Wow, wat een video. Ja! Klootzak! Wat een video!' Hoe het is afgelopen met de neergeschoten man is onbekend.

De tekst loopt door na het filmpje.

Sommige Israëlische politici toonden hun afkeer van de beelden die waarschijnlijk bij de grens tussen Israël en Gaza zijn geschoten. Zo noemde Yehuda Glick van de regerende Likud-partij de video 'verontrustend en teleurstellend'.

Maar er klonken ook andere geluiden. Minister van onderwijs Naftali Bennett verdedigde de soldaten, die volgens hem in stressvolle omstandigheden hun werk moeten doen. Op het radiostation van de strijdkrachten zei hij: "Iedereen die ooit op het slagveld is geweest, weet dat mensen die vanuit Tel Aviv of een tv-studio commentaar geven op soldaten die onze grenzen verdedigen, niet serieus te nemen zijn."

Krankzinnigheid

Minister van nationale veiligheid Gilad Erdan zei op de radio dat hij verbaasd was over het niveau van 'krankzinnigheid' dat Israël volgens hem heeft bereikt. "Is het zo saai in dit land dat deze video zoveel aandacht moet krijgen?" Om toe te voegen: "Het was beter geweest als de blije reacties niet naar buiten waren gekomen, maar om op basis daarvan te zeggen dat er iets mis is, is belachelijk."

De video komt op een gevoelig moment naar buiten; de afgelopen weken zijn er bij grote protesten aan de grens met Gaza tientallen Palestijnen gedood door Israëlische scherpschutters. Tot nu toe blijft het Israëlische leger achter zijn schietinstructies staan, die voorschrijven dat Palestijnen die de grens naderen met de bedoeling Israël binnen te dringen, neergeschoten mogen worden.

Het leger maakte zondag bekend onderzoek te doen naar sommige dodelijke schietincidenten. Eén van de slachtoffers, de Palestijnse fotograaf Yaser Murtaja, werd vrijdag neergeschoten. Hij was door zijn vest duidelijk herkenbaar als pers.

