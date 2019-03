Juf Daisy staat niet voor maar mét de groep

In het groep 7-lokaal van basisschool De Vuurvogel in Helmond hoor je het meteen: de lessen van juf Daisy Mertens (31) zijn doorspekt met feedback, aan de lopende band deelt ze complimenten en subtiele kritiek uit. Tijdens de handvaardigheidsles: “Wat ben je geconcentreerd bezig, heel goed.” Tijdens een klassikaal gesprek: “Wat goed dat je de spreker zo goed aankijkt.” Zelfs als ze hardop aftelt omdat de leerlingen nog tien seconden hebben om hun knutselspullen op te ruimen, is er ruimte voor terugkoppeling: “Tien, negen, acht… ruim jij ook eventjes je spullen op?… zeven, zes, vijf…”

Mertens werkt met meerdere manieren van feedback, vertelt ze later. Een van die vormen is heel expliciet en gaat vooral over gedrag: houden de kinderen zich aan de regels en hoe gaan ze met elkaar om? Mertens: “Aan het begin van het jaar bepalen we met de leerlingen de norm: wat doe je als je naar de wc moet? Hoe laat de juf blijken dat het stil moet zijn? Na elke les en aan het einde van de dag evalueren we onder andere hoe het daarmee ging.”

In andere feedbacksituaties is Mertens wat minder aan het woord: inhoudelijke feedback op hun werk laat ze leerlingen deels zélf bepalen. Dat doet ze vandaag met zogeheten succescriteria bij een opdracht, die zelfs tijdens handvaardigheid op het digibord verschijnen. Het woord ‘succescriteria’ klinkt pittig voor een kind, maar groep 7 kijkt er niet meer van op. Als een leerling aan Mertens vraagt of ze de pop-art-opdracht goed heeft gemaakt, wijst de juf naar het digibord. “Kijk maar naar de succescriteria: heb je kartelrandjes gemaakt? Heb je witte schaduwstreepjes gemaakt? Heb je het geheel op een vel gekleurd karton geplakt? Nou, dan mag je zelf beslissen of je het goed hebt gedaan.”

Mertens’ missie om kinderen serieus te laten meedenken, blijkt ook wanneer twee kletskousen die naast elkaar zitten, na de les terechtgewezen worden. Een andere leerkracht had de druktemakers misschien allang uit elkaar had gehaald, maar Mertens laat de jongens – met engelengeduld – zelf een oplossing verzinnen. “Hoe kunnen jullie voorkomen dat jullie te veel praten? Wat denken jullie?” Dan, grappend: “Als ik het zelf zou bepalen, zou ik het wel weten: iets met secondelijm of ducttape.” Uiteindelijk komt een van de jongens uit zichzelf tot het besef dat zijn buurman hem te veel afleidt. Mertens: “Dan moeten we bedenken hoe je minder afgeleid kunt worden. Zullen we daar allemaal even over nadenken en het er morgen weer over hebben?”

Die eigen verantwoordelijkheid is precies waar de Global Teacher Prize-jury voor viel. Mertens laat de kinderen niet alleen zichzelf feedback geven, maar op veel meer fronten meedenken en (mee)bepalen. Ook over de inhoud van het onderwijs: “Toen ik een klein project wilde doen over feestdagen zoals Kerstmis, vonden de kinderen dat lang niet genoeg. Daarom werd het een groot project over alle wereldgodsdiensten, waarin een paar moslimkinderen op bezoek gingen bij een kerk in de buurt. Dat wilden ze zelf, omdat ze daar benieuwd naar waren.”

Meedenken over de begroting

Volgens haar kunnen kinderen op elk denkbaar vlak meepraten, variërend van de posters in het klaslokaal tot de lesinvulling en zelfs de meerjarenbegroting van school. “Er is wel een verschil tussen kinderen een stem geven en kinderen laten meebeslissen. Maar de meerjarenbegroting is het middel om het onderwijs van de kinderen te verzorgen. Ze kunnen daar dan wel degelijk hun mening over geven.” En als het aan Mertens ligt, kan kinderbetrokkenheid ook gebaseerd zijn op interesses: “Laat een leerling die later iets met economie wil doen maar meedenken over de begroting, en het kind met ICT-interesse zich bemoeien met de computers op school.”

Is haar manier van lesgeven tijdrovend? Ze schudt haar hoofd: “Ik ben niet méér uren bezig dan een leerkracht die het niet zo doet.” En iedereen kan het doen, denkt ze. Al weet Mertens niet of ze het startende collega’s, vers van de pabo, direct zou aanraden: “De eerste paar jaar moet je nog ervaring opdoen en ontdekken wat überhaupt werkt in een klas. Als je dat eenmaal door hebt, weet wat in het curriculum staat en steeds blijft reflecteren op je eigen handelen, dan kun je kinderen prima die ruimte geven. Bovendien kun je altijd sparren met collega’s.”