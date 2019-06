Judoka Sanne Vermeer kan EK-brons amper geloven

Ze blijft maar lachen. Het is eigenlijk meer giechelen. Judoka Sanne Vermeer kan het nog niet geloven. Brons op de Europese kampioenschappen in haar klasse tot 63 kilo. Vermeer, tegen de camera van de NOS in Minsk, op de vraag of ze dit had durven dromen? “Nee, eigenlijk niet, nee. Ohh. Zo blij.” Ze lacht er onzeker bij. De 21-jarige judoka is het nog niet gewend om voor de camera te staan. Emoties gieren door haar lijf. Ze hijgt van de adrenaline. Er klinkt een snik in haar stem. Of ze trots is op de manier waarop ze deze bronzen plak heeft gewonnen? “Ja. Even geen woorden voor. Zó blij ben ik nu. Beetje onwerkelijk. Eigenlijk heel onwerkelijk. Intens blij gewoon.”

Vermeer staat al jaren te boek als een groot talent. Ze was in 2017 de op één na beste junior van de wereld en won vorig jaar de wereldtitel bij de jeugd. In plaats van wennen aan een hoger niveau, gaat Vermeer bij de senioren gewoon door met winnen. Ze won in mei goud op de Grand Prix in Georgië en werd daardoor in Minsk, deze weken het toneel van de Europese Spelen, een van de favorieten voor het podium.

De getalenteerde Vermeer wil volgend jaar naar de Olympische Spelen, maar ondervindt concurrentie van Juul Franssen

In Minsk begon Vermeer meteen sterk. Ze bereikte de halve finales met overwinningen op Edwige Gwend uit Italië en Darja Davidova uit Rusland. De finale was nog een stap te ver. Ze verloor van de regerend wereldkampioene uit Frankrijk Clarisse Agbegnenou. In de strijd om brons rekende ze via een waza-ari vervolgens af met de Duitse Martyna Trajdos.

Olympisch ticket Vermeer zou volgend jaar naar de Spelen willen in Tokio, maar zit in dezelfde gewichtsklasse als de meer ervaren Juul Franssen. Haar concurrent om een olympisch ticket verloor gisteren al in de tweede ronde van de Italiaanse Maria Centracchio. Franssen was voor de Spelen van Rio in een strijd om een olympisch ticket verwikkeld met Anicka van Emden. Van Emden mocht naar Rio en won daar met een bronzen plak de enige Nederlandse medaille op de tatami. Na de Spelen raakte Franssen in conflict met de judobond. Ze wilde niet op Papendal trainen waar de bond met een centraal programma was begonnen. De bond besloot haar niet meer in te schrijven voor wedstrijden. Franssen spande een kort geding aan en ze won, waarna er via een tussenoplossing vrede werd gesloten met de judobond. Tokio halen werd opnieuw haar grote droom, maar ze zal in haar ooghoeken de verrichtingen van Vermeer goed in de gaten moeten houden.