Judoka Juul Franssen weer terug in internationale selectie

Het uitsluiten van deelname aan internationale toernooien betekent in feite het einde van de topsportcarrière van Franssen. Dat gaat de rechtbank te ver. Bovendien heeft de bond met twee andere judoka's afwijkende afspraken gemaakt. "De bond heeft geen steekhoudende argumenten aangevoerd, waarom dat met Franssen niet kan", oordeelde de rechter.

Hij vindt dat JBN tot een 'maatwerkoplossing' moet komen met Franssen, waardoor zij zich met haar eigen trainers kan voorbereiden op de Olympische Spelen in Tokio 2020. "Met haar trainers in Rotterdam heeft zij een vertrouwensband opgebouwd. Franssen is de beste Nederlandse judoka in de categorie tot 63 kilogram. Zij is de zesde op de wereldranglijst en heeft zelf deze positie bereikt, met de trainers die zij zelf heeft aangekocht. Er zijn geen aanwijzingen dat het in de nieuwe situatie beter zou gaan", beargumenteerde de rechter.

Wel moet de sportvrouw zich zoveel mogelijk aan de afspraken houden. Ze hoeft niet standaard op de centrale locatie in Papendal, maar wel zoveel mogelijk in Arnhem komen trainen. Daarin voorziet ze geen problemen.

Franssen is enorm opgelucht. "De afgelopen vijf maanden zijn niet makkelijk geweest. Het heeft mij veel energie gekost. Morgen gaat de focus weer op topsport en de koers naar Tokio. Daar draait het om. Dat moet het moment worden." De judoka heeft er vertrouwen in dat zij nu samen met de bond tot een oplossing kan komen.

Ook de bond staat er zo in. Die is vooral verrast over de opmerking van de rechter dat JBN twee andere judoka's die voor de liefde in het buitenland wonen, anders behandelt dan Franssen. De bond vindt niet dat ze inconsequent is geweest. "Zij trainen in het buitenland onder regie en verantwoordelijkheid van de hoofdtrainer. Als zij in Nederland zijn, trainen ze standaard op Papendal", verduidelijkt directeur topsport Henry Bonnes.

