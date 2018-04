Judoka Henk Grol is blij met zijn extreme lijf

Henk Grol heft zijn armen. Hij laat zijn gigantische schouders zien, die hij nog net in de grootste maat van het shirt van de Nederlandse judobond krijgt. Andere kleding past hij nauwelijks sinds hij eind vorig jaar de overstap maakte naar de zwaargewichten. Grol kwam zo'n 13 kilo aan.

Lees verder na de advertentie

"Kleding kopen is verschrikkelijk", zegt hij in de zon op het terras op Papendal, waar de judobond een persconferentie houdt vanwege de Europese kampioenschappen die morgen in Israël van start gaan. "Niets past. Alles is te klein. Ik heb een heel rare maat. Hier heb ik XXL", zegt Grol, wijzend op zijn brede schouders. Bij zijn middel heeft hij maat L. "Ik heb een normale taille. Dan moet je goed zoeken", vertelt hij. "Ik wil er wel een beetje normaal uitzien."

De kleding die hij droeg toen hij nog in de klasse tot 100 kilo uitkwam, ging weg. Naar zijn zwager, vrienden, de buurman. Een nieuwe garderobe in zijn maat was lastig te vinden. "Ik wilde laatst een zomerjas kopen, lukte niet. Leren jasje, past niet. Ik heb er echt twintig gepast. Maar het knelt, hier onder mijn oksel. Dat trekt en dan gaan die mouwen naar achteren. Ik ben er maar mee gestopt."

Geheim Grol vindt zijn lichaam nu 'vrij extreem'. Maar hij is er wel blij mee. Hij weegt op dit moment rond de 113 kilo en hij is 1,90 meter lang. Met dat gewicht is hij, in zijn eigen woorden, nog steeds 'net een kind' naast zijn concurrenten. Grol at de hele dag door. Dat was geen pretje. Er staan ook twee meter lange reuzen van 170 kilo tegenover hem op de tatami. Grol gelooft dat hij van ze kan winnen. "Als je een dikke buik hebt en je hebt er niets aan, wordt het lastig. Er zijn echt wel vijf of zes goeie op de wereld. Maar er zijn er ook wel twintig die dik zijn en maar één trucje kunnen. Het zijn grote gasten, maar geen atleten. Ze zijn gewoon niet fit. Ik ben wel fit. Dat is mijn grote voordeel." In het begin was het zoeken naar zijn eigen ideale gewicht. Hij at een tijd gigantische hoeveelheden om aan te komen. Soms wel 8000 calorieën per dag. Ter illustratie: dat zijn zo'n veertig boterhammen met kaas. Grol at de hele dag door. Dat was geen pretje. "Je wordt op een gegeven moment een beetje moe van de hele dag eten. Soms probeer ik het erbij te drinken. Ik drink zo twee liter volle melk weg. In de supermarkt haal ik vijftien pakken melk. Vrouwen denken altijd: wat doet deze gast? Ik eet veel volle producten, tip van Jac Orie (schaatscoach, red). Het is mijn geheim geweest om spiermassa te winnen." Hij woog een tijdje 116 tot 117 kilo maar dat voelde 'te opgeblazen'. Hij werd er ook traag van. En zijn cholesterol kwam te veel omhoog, dus viel hij weer wat af. Nu eet hij makkelijk 5000 tot 6000 calorieën per dag. Hij verbrandt het bijna allemaal. Zijn vetpercentage ligt slechts rond de 10 tot 12 procent. Grol moet het hebben van zijn snelheid en conditie. Bij de zwaargewichten moet hij anders judoën dan voorheen. In het verleden kon hij zonder nadenken de mat op stappen om zijn tegenstanders te 'gooien'. Maar dat 'spectaculaire judo', zoals hij het zelf noemt, is nu verleden tijd. Kerels van 170 kilo zijn net rotsen. Die smijt je niet zo makkelijk op de grond. Nu probeert de geboren Veendammer niet te duwen, maar te trekken. Het gaat allemaal om het foppen van de scheidsrechter. Het moet lijken alsof hij heel veel aanvalt, terwijl hij in werkelijkheid weinig doet. "Wat mij betreft gooi ik helemaal niet meer. Ik heb niet de illusie dat ik iemand van 60 kilo zwaarder zomaar naar voren kan gooien. Is het dan nog leuk? Ja hoor, anders zou ik het nu niet meer doen."

Valkuil Grol gaat ervan uit dat de rest zijn hoge tempo niet bij kan benen. "Een zwaargewicht wil gewoon staan en lekker judoën. Dat ga ik ze niet laten doen. Daarom zijn ze bang voor me. Als het lang duurt, houden ze het niet vol." Bij zijn eerste wedstrijd in zijn nieuwe gewichtsklasse, vorig jaar november, lag hij er snel uit. Hij had toen knieklachten en stapte in een oude valkuil. Grol wilde zichzelf weer eens te snel bewijzen. Vorige maand veroverde hij in Rusland bij zijn rentree zilver op een grand slam. Dat gaf vertrouwen. Verwachtingen spreekt hij niet meer uit. Maar iedereen weet wat het doel is van de man die zijn hele carrière in de ban is geweest van de olympische titel die hij nooit haalde. "Henk Grol doet alleen maar mee als hij denkt dat er wat te halen is. Anders stopt hij er lekker mee."