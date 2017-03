Judoka Franssen en bond vechten geschil uit bij de rechter

Franssen wil er strijdvaardig uit zien tijdens de poging om haar judocarrière te redden via een kort geding tegen de Judo Bond Nederland (JBN).

De 27-jarige atlete eist dat de bond haar weer uit zou zenden naar toernooien en dat ze haar A-status, die ze verloor omdat ze zich niet wil schikken in centralisatieplannen op Papendal, terug krijgt. Franssen vindt dat de bond misbruik maakt van haar machtspositie door haar niet meer te selecteren.

In december werd Franssen uit de selectie gezet, nadat er ondanks meerdere gesprekken geen oplossing was gevonden voor haar situatie. De judobond is gestart met centrale trainingen op Papendal om het niveau in Nederland te verbeteren. Trainen op één plek waar alle voorzieningen aanwezig zijn en waar de beste judoka’s met elkaar kunnen sparren, is in de ogen van de bond de enige manier om in de toekomst meer medailles te halen op de Olympische Spelen.

De bond wil Franssen, die in de gewichtsklasse tot 63 kilogram bij de top van de wereld hoort, daar graag bij hebben. Maar dat ziet de judoka niet zitten omdat ze met haar eigen trainers wil blijven werken in Rotterdam, waar ze bovendien studeert. Franssen is van mening dat ze, als gearriveerde sporter die al bij de wereldtop hoort, precies weet wat goed voor haar is. Papendal is dat naar haar mening niet, al was ze onder bepaalde voorwaarden wel bereid om vanaf september fulltime naar Papendal te komen.

Oplossing op maat

Groot punt van discussie was de uitzonderingspositie die judoka’s Noël van ’t End en Kim Polling hebben. Van ’t End woont bij zijn vriendin in Frankrijk en Polling gaat voor de liefde naar Italië verhuizen. Beide judoka’s zijn dus niet fulltime op Papendal te vinden, terwijl ze niet zijn uitgesloten van toernooien en ook hun A-status behouden hebben. Franssen vraagt zich af waarom er voor hun wel een oplossing op maat is.

Franssen was bereid onder bepaalde voorwaarden om vanaf september fulltime naar Papendal te komen

Op die vraag had bondsdirecteur Henry Bonnes geen goed antwoord. Hij wilde niet over individuele gevallen praten. Toen de rechter hem vroeg of Polling en van ’t End in september ook fulltime naar Papendal komen, raakte Bonnes in de war. Zijn ‘ja’, trok hij na een felle reactie in de zaal van de achterhoede van Franssen terug.

Om de twee partijen met elkaar te verzoenen adviseerde de rechter de komende dagen nogmaals met elkaar in gesprek te gaan. Als ze er dan nog niet uitkomen zal de uitspraak op 12 april duidelijkheid geven. De bond vreest dat het ‘hek van de dam’ is als Franssen in het gelijk wordt gesteld, omdat meer judoka’s dan kansen zien om te klagen. Dat is volgens Franssen een bewijs dat het systeem van de bond blijkbaar geen vertrouwen geeft.