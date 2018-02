Jubileum: dertig jaar gratis olympische condooms

Tijdens de volgende editie in Montreal bleek het wel mogelijk om de olympiërs te voorzien van voorbehoedsmiddelen, alhoewel er nog voor moest worden betaald. Nadat dit nieuws bekend werd gemaakt, was de voorgekookte grap dat sport verbroedert niet meer uit de kranten te slaan. De condooms bleken in ieder geval zeer welkom bij de sporters: ze vulden die met water, waarna ze vanaf de twaalfde verdieping naar beneden werden gegooid. Dat kan namelijk ook.

Lees verder na de advertentie

We leven niet meer in een victoriaans tijdperk. Het leven in het dorp verschilt niet met dat van daarbuiten

Na de uitbraak van de aidsepidemie in de jaren tachtig herzag de olympische beweging haar aarzelende mening. Voorlichting bleek belangrijk, net als preventie - al helemaal als er mensen vanuit de hele wereld zich langdurig op één plek verzamelen en daarna weer naar huis gaan. Op de Winterspelen van 1988 in Calgary werden daarom voor de eerste keer gratis condooms verstrekt in het olympisch dorp. "We zullen ze niet uitdelen," zei Annete Heasman als hoofd van de medische dienst, "maar als de atleten er behoefte aan hebben, kunnen ze de pakketjes zonder betaling krijgen. In de ogen van de autoriteiten past deze service uitstekend in de preventie-campagne tegen aids."