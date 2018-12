Journalistenvakbond: Onderschat niet hoe kwetsbaar mensen zijn door hun mening

De niet-aflatende stroom aan racistische reacties bracht Trouw-columniste Seada Nourhussen ertoe te stoppen met haar column in deze krant. Zo stond het afgelopen donderdag te lezen, op de plek waar normaliter haar column werd afgedrukt. Nadat Nourhussen de eerste dagen niet wilde reageren op de kwestie, publiceerde zij zaterdag een artikel op OneWorld, waarvan ze hoofdredacteur is. Een andere belangrijke reden om te stoppen als columnist was dat Nourhussen “te weinig bewustzijn voelde vanuit de redactie van Trouw voor haar kwetsbare positie als zwarte, vrouwelijke opiniemaker”, schreef ze.

Volgens Nourhussen besefte de redactie te weinig wat voor een kwetsbare positie ze innam als zwarte, vrouwelijke, activistische columniste. Een kritische rubriek van de ombudsman van deze krant - over hoe OneWorld via haar columns een podium in de krant zou krijgen – was voor haar de druppel. Ook schrijft ze hoe haar meer en meer het gevoel bekroop vooral gebruikt te worden als ‘clickbait’.

Drek

Thomas Bruning, algemeen secretaris van journalistenvakbond NVJ, denkt dat alle redacties in Nederland wat van deze kwestie kunnen leren.

“Want hieronder speelt iets breders. We hebben het over agressie, intimidatie en geweld tegenover journalisten en publicisten. Dat gebeurt ook tegenover journalisten uit andere hoeken, zoals Ebru Umar of die fotojournalist die in een probleemwijk in elkaar wordt geslagen. Het is triest en zorgelijk hoe er een klimaat lijkt te ontstaan waarin een gezond debat niet meer gevoerd kan worden zonder racisme, seksuele intimidatie of doodsbedreigingen.”

Bruning denkt dat de eerste stap voor hoofdredacties is het probleem te herkennen en te benoemen. “Denk van tevoren na over mensen die mogelijk kwetsbaar zijn door hun meningen. Ik heb wel eens het gevoel dat hoofdredacties dat toch onderschatten. En natuurlijk zullen er journalisten zijn die zeggen: dit hoort bij het vak, ik laat me niet gek maken. Maar menselijkerwijs is het verschrikkelijk als je dagelijks dat soort drek in je mailbox krijgt.”

Hoofdredacties zouden pro-actiever kunnen zijn, denkt Bruning. Door als werkgever aangifte te doen. “En: geef een duidelijk signaal af door nadrukkelijk om je mensen heen te gaan staan. Ik geef nog wel eens het voorbeeld van De Telegraaf: kom je aan één van hen, kom je aan allemaal.”