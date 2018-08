Journalisten mochten gesprek met Denk-Kamerlid wél stiekem opnemen, oordeelt rechtbank

Kamerlid Farid Azarkan maakt zich vooral boos dat de opnames in de fractiekamer van Denk werden gemaakt en stapte daarom naar de rechter. De fractiekamer is een plek waar hij zich als politicus vrij moet voelen om ideeën uit te wisselen. Bovendien mag het opnemen van een gesprek zonder toestemming niet volgens de regels van de Tweede Kamer.

Lees verder na de advertentie

De rechtbank vindt de plek van de opnames niet zo relevant. Het gesprek tussen de politicus en de journalisten van het programma 'De Nieuws BV' had net zo goed ergens anders kunnen plaatsvinden.

De vraag waar het wel om gaat is of BNNVara de opnames had mogen gebruiken in de uitzending. Daarop is het antwoord volgens de rechter instemmend. De uitzending ging over de plannen van Denk om in de aanloop naar de vorige Tweede Kamerverkiezingen een nepbanner uit naam van de PVV online te zetten. Daarop zou een foto van Geert Wilders komen te staan met de tekst: 'Na 15 maart gaan we Nederland zuiveren'. Denk besloot de plannen niet door te zetten.

Volgens de rechter hebben de journalisten daarmee een ernstige misstand blootgelegd, waarover het publiek moest worden geïnformeerd. Dat de banner volgens Denk enkel een idee was dat al lang in de prullenbank lag, doet daar niets aan af. De journalisten toonden overtuigend aan dat alle voorbereidingen klaar waren om de nepreclames 'uit te rollen' over internet, aldus de rechter.

Lees ook: