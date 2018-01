Journalisten in Burma hangt veertien jaar cel boven het hoofd

Wa Lone (31) en Kyaw Soe Oo (27) staken hun duimen omhoog, ondanks de handboeien die ze om hadden, toen ze gisteren in de Burmese hoofdstad werden voorgeleid. “Ze hebben ons gearresteerd en actie ondernomen omdat we de waarheid wilden openbaren”, zei Wa Lone tegen verslaggevers. Enkele tientallen demonstranten betuigden hun steun aan de twee journalisten. Sommigen droegen T-shirts met de tekst ‘Journalism is not a crime' (journalistiek is geen misdaad).

De twee zouden geheime documenten van politie-agenten hebben gekregen met informatie over de Burmese campagne tegen de Rohingya’s, een islamitische minderheid in het overwegend boeddhistische land. Burmese militairen en agenten voeren de afgelopen maanden een campagne van geweld en terreur in de noordwestelijke provincie Rakhine. Volgens schattingen van de Verenigde Naties zijn al 655.000 Rohingya’s gevlucht naar buurland Bangladesh.

Het Burmese ministerie van informatie liet weten dat de twee journalisten zijn gearresteerd omdat ze ‘belangrijke en geheime overheidsdocumenten’ in hun bezit hadden, met betrekking tot Rakhine en de veiligheidsdiensten. Deze ‘illegaal verkregen informatie’ wilden ze vervolgens delen met buitenlandse media.

Antonio Guterres, se­cre­ta­ris-ge­ne­raal van de VN, heeft protest aangetekend tegen de arrestatie

Volgens de Burmese aanklager hebben de twee daarmee de ‘Official secrets act’ overtreden, een wet uit 1932, toen het land nog een Britse kolonie was. De wet stelt straffen op het binnengaan van verboden gebieden en het fotograferen of op een andere manier gebruiken van geheime overheidsdocumenten met de bedoeling om ‘vijanden’ ten dienste te zijn. Twee agenten van wie ze de documenten zouden hebben gekregen, zijn ook gearresteerd.