Journalist Hoogstad was kritisch en innemend

Jarenlang schreef Hoogstad over Rotterdam, en dan met name de gemeentepolitiek. Eerst voor NRC Handelsblad, waar hij als sportverslaggever begon, daarna voor AD/Rotterdams Dagblad, en het afgelopen jaar als medewerker van Trouw. Zijn eind februari verschenen boek, over de ontwikkelingen van de stad en die op het stadhuis, leest als een slotakkoord van zijn tijd als Rotterdam-verslaggever.

Op het stadhuis was geen journalist zo goed ingevoerd als Hoogstad. Zijn verhalen over de gemeentepolitiek lazen als een feuilleton, met oog voor het menselijke in de politici. Hij schreef in een meeslepende stijl. Altijd kritisch, vaak met humor, soms vilein.

Zo was hij ook als mens: innemend, hard, kwetsbaar en grappig. Soms tegelijkertijd. Niemand kon zomaar om de boomlange journalist heen. In de binnentuin van het stadhuis echode zijn hoge schaterlach vaak tegen de muren.

Rond de uitreiking van de Rotterdamse persprijs kreeg Hoogstad veel loftuitingen, waar hij van genoot. Maar hij waakte ervoor dat men hem al te veel als lieve knuffelbeer zal herinneren: “Ik kan soms ook een enorme klootzak zijn.”

