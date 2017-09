Journalist Gauri Lankesh was onbevreesd tot in de dood

Het nieuws werd met ontsteltenis ontvangen door haar vrienden in de media en maatschappelijke organisaties, maar ook negatieve opmerkingen waren niet van de lucht. "Ze was een afperser en erg dik met maoïstische rebellen", zei Chetan Rajhans van de radicale hindoe-organisatie Sanatan Sanstha in een interview met de website 'News18'.

Als oprichtster en hoofdredacteur van de wekelijkse krant Gauri Lankesh Patrike wilde de kleine, kortgekapte Lankesh een stem geven aan arme en onderdrukte groepen in de samenleving. Ze pleitte voor de rehabilitatie van maoïsten die zich hebben overgegeven. De laatste jaren sprak ze zich met name uit tegen de groeiende invloed van radicale groepen zoals Sanathan Sanstha. 'Ik wordt een 'hindoe-hater' genoemd omdat ik kritiek uit op de hindoe-nationalistische ideologie en het kastensysteem', zei ze in een interview vorig jaar. 'Maar ik zie het als mijn plicht om op mijn eigen, bescheiden manier bij te dragen aan een egalitaire samenleving.'

Lankesh beschreef zichzelf als een journalist én activist. Ze kon op de bewondering rekenen van jonge activisten, onder wie de linkse studentenleider Kanhaiya Kumar en Jignesh Mevani, die zich inzet voor de rechten van de laagste kastegroep. 'Altijd als ik en Kanhaiya naar Bangalore gingen, stond ze erop dat we bij haar logeerden', schreef Mevani gisteren in herinnering aan Lankesh op Facebook. 'Ze kwam helemaal naar het vliegveld om me op te halen, al landde ik midden in de nacht. Nu heeft ze de ultieme prijs voor haar moed betaald.'

Een speciaal aangesteld rechercheteam heeft nog geen aanwijzingen die in de richting van mogelijke daders wijzen, ondanks 33 beveiligingscamera's naast en rondom het huis. Het was donker, waardoor de daders, die een helm droegen en er op motors vandoor gingen, volgens de politie niet goed zichtbaar zijn.

Stil protest

Lankesh kreeg gistermiddag een staatsbegrafenis in Bangalore, waarbij ook deelstaatpremier Siddaramaiah aanwezig was. Tegelijkertijd werden door heel India stille protesten gehouden bij journalistenclubs, uit solidariteit met Lankesh en uit vrees voor verminderde persvrijheid in India.

Ik kan je verzekeren dat ze mij graag op de een of andere manier de mond willen snoeren Gauri Lankesh

Lankesh uitte vorig jaar zelf ook zorgen over de persvrijheid, nadat ze in november was veroordeeld voor laster, vanwege een artikel uit 2008 over vermeende fraude door een parlementslid van de BJP, de hindoe-nationalistische partij van premier Narendra Modi die in 2014 aan de macht kwam. Naar aanleiding van deze uitspraak, waartegen ze in hoger beroep ging, kreeg ze heel wat dreigberichten via sociale media.

"De tweets en reacties over mij lieten de krankzinnige haat zien die de hindoe-nationalisten voelen jegens hun critici", zei ze kort na de uitspraak in een interview met de website Newslaundry. "Ik kan je verzekeren dat ze mij graag op de een of andere manier de mond willen snoeren."