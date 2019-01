Journalist Ans Boersma spant rechtszaak aan tegen Nederlandse Staat

De journalist gaat daarom de Nederlandse staat aanklagen. Boersma werd vorige week Turkije uitgezet na een ‘rechtshulpverzoek’ van Nederland aan dat land. Ze stelt de staat aansprakelijk voor de emotionele en materiële schade die ze heeft geleden als gevolg van de uitzetting.

Boersma noemt de werkwijze van het Openbaar Ministerie schandalig. “Vrijdag zat ik bij de huis­­arts en zei dat ik kalmeringstabletten nodig heb”, vertelt ze in een interview met Trouw vandaag. “Ik laat dit niet zomaar over mij heen komen. Daarvoor hebben ze de verkeerde gekozen. Mijn woede richt zich vooral op het OM, omdat het iemand die als journalist in Turkije zit in zo’n positie brengt.”

Het OM verdenkt de journalist van valsheid in geschrifte omdat ze een 32-jarige Syriër, met wie ze een relatie heeft gehad, met valse gegevens aan een visum zou hebben proberen te helpen. Het OM informeerde bij Turkije over de journalist, dat haar daarop uitzette. Volgens Boersma weigert het OM haar inzage te geven in dat informatieverzoek. Het OM liet in een reactie weten dat het niks zegt over lopende onderzoeken.

Boersma woonde in Istanbul en werkte als correspondent, vooral voor het Financieele Dagblad (FD). Die krant heeft vorige week de samenwerking met haar opgezegd. Volgens hoofdredacteur Jan Bonjer verzuimde freelancer Boersma op een aantal momenten door de krant gevraagde informatie te geven. Onder meer over de relatie die ze heeft gehad met de Syriër die later in Nederland is aangehouden op verdenking van deelname aan de terreurorganisatie Jabhat al-Nusra. Ook toen haar ex-partner in de publiciteit kwam, had Boersma dat volgens het FD moeten melden.

Haar ex-vriend kwam in 2017 in het nieuws, nadat hij door andere Syriërs was herkend als Al-Nusrastrijder in het Amsterdamse debatcentrum De Balie. De Syrische terrorismeverdachte gaf later een interview aan ‘Nieuwsuur’ en de Volkskrant. Volgens Bonjer had Boersma toen aan het FD moeten melden dat ze een relatie met de man had gehad.

Boersma vertelt aan Trouw dat ze dat niet nodig vond. “Ik werkte ten eerste als freelancer. Ik heb wel gedacht dat als ik bij de Volkskrant had gewerkt, dat ik dat had moeten melden, maar het FD heeft nooit geschreven over die zaak, en ik vond het ook niet relevant, want het was mijn ex.”

