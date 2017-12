Jos van Rey krijgt voorwaardelijke celstraf van één jaar voor corruptieschandaal

Vorig jaar kreeg de 72-jarige Van Rey een taakstraf van 240 uur opgelegd, maar daar was het Openbaar Ministerie - dat twee jaar eiste - het niet mee eens. De voormalige wethouder en Kamerlid kon zich niet vinden in die uitspraak. Hij heeft de beschuldigingen categorisch ontkend en vindt dat hij open en transparant heeft gehandeld. Beide partijen tekenden daarom hoger beroep aan tegen de taakstraf.

Een deel van de corruptieverdenkingen gaat over de giften die Van Rey heeft aangenomen van zijn vriend en medeverdachte Piet van Pol. Volgens de rechter heeft Van Rey daarnaast de geheimhoudingsplicht geschonden bij de sollicitatieprocedure voor een nieuwe Roermondse burgemeester in 2012. Ook heeft hij zich met voetbalwedstrijden en vastgoedbeurzen door Pol laten omkopen.

Van Rey heeft de integriteit van het openbaar bestuur ondermijnd

De rechtbank noemde Van Rey in een eerder stadium 'onhandig', maar keihard bewijs voor omkoping en fraude was er niet. Zo was er de innige vriendschap met Piet van Pol, al veertig jaar de beste vriend van Van Rey. Ze ondernamen vele tripjes samen met hun gezinnen, die afwisselend door beide heren werden betaald. 'Vriendschap, geen omkoping', oordeelde de rechtbank vorig jaar.

Van Rey gaf aan dat hij onterecht keihard is aangepakt. De rechtbank kwam hem daarin enigszins tegemoet. Het vond zijn handelen bij de burgemeestersvacature laakbaar en ook dat hij zich had laten fêteren met reisjes naar beurzen en voetbalwedstrijden. Maar het feit dat Van Rey als publiek persoon veel te verduren had en dat herhaling niet aannemelijk is, maakten de straf fors lager dan geëist.