Jos Brech was al eerder in beeld bij de politie, maar werd van de DNA-lijst geschrapt

De verdachte in de zaak-Verstappen heeft bij een getuigenverhoor in 2001 erkend behandeld te zijn voor pedofilie. Dat liet de politie vandaag weten. De behandeling volgde op een zedenzaak, waarin hij in de jaren tachtig verdachte was. Het roept de vraag op waarom er toen geen alarmbellen afgingen bij het onderzoeksteam naar de dood van de 11-jarige.

Met ‘gepaste trots’ presenteerden politie en justitie eerder deze week een naam en foto van de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Nicky in 1998. Twintig jaar intensief onderzoek had eindelijk een resultaat opgeleverd.

Nu het stof van die presentatie is neergedaald, blijkt dat verdachte Jos Brech (55) een paar keer dicht bij het onderzoeksteam is geweest. De eerste keer was al in de nacht nadat het lichaam van Nicky op de Brunssummerheide was gevonden. Brech fietste langs. De aanwezige marechaussee noteerde zijn gegevens. Vanaf dan heet Brech ‘passant’ in het dossier.

Ontucht

Dat in de politiesystemen niets te vinden is over zijn eerdere mogelijke betrokkenheid bij een zedenzaak, komt doordat de zaak in 1985 werd geseponeerd. Wettelijk ligt vast dat informatie in zo’n geval na vijf jaar verwijderd moet worden. Dat is dus in 1990 gebeurd. Zo wordt voorkomen dat een verdenking zonder veroordeling iemand tientallen jaren blijft achtervolgen. De NOS meldde vandaag via het Regionaal Historisch Centrum Limburg een justitieel document te hebben gevonden. Daaruit zou blijken dat Brech in 1985 werd verdacht van ontucht, maar niet werd vervolgd op voorwaarde dat hij twee jaar lang niet opnieuw in de fout zou gaan. Wat die ontucht betrof, is niet vermeld.

Het volgende moment dat Brech in beeld is, is in 2001: het jaar waarin zijn behandeling naar aanleiding van de eerdere zedenzaak ter sprake komt. Twee keer wordt de man opgeroepen als getuige, maar blijkbaar is er voor de politie geen aanleiding hem verder te onderzoeken.

In 2010 wordt besloten mannen te vragen om vrijwillig DNA af te staan. Brech staat aanvankelijk op de lijst. Het Openbaar Ministerie, dat toestemming moet geven, vindt de lijst te lang. Dus gaat de politie er met een rode pen doorheen. Brech valt af, net als 45 andere passanten.