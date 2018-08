Jos Brech, verdachte in de zaak Nicky Verstappen, is aangehouden in Spanje

Jos Brech zit vast in een Spaanse politiecel en zal op termijn worden overgeleverd aan Nederland. De politie kwam de verdachte op het spoor na een tip. Een getuige gaf aan dat hij de man herkende aan de hand van de foto’s die afgelopen woensdag op de persconferentie zijn getoond en daarna massaal gedeeld zijn.

De afgelopen dagen ontving de politie duizenden tips over de verblijfplaats van Brech, die in april verdween toen hij ging bushcraften in de Vogezen. Volgens de Limburgse politie is de verdachte aangehouden 'door goede en snelle samenwerking met de Spaanse politie'.

Brech werd gezocht omdat zijn DNA in het geheel overeenkomt met DNA dat gevonden is op het lichaam van Nicky Verstappen, die in 1998 dood werd gevonden op de Brussummerheide te Heikamp. Verstappen was op jeugdkamp en verdween uit de tent waarin hij overnachtte.

Politie en justitie verdenken Brech van moord of doodslag, een zedendelict en ontvoering. De Limburgse politie is ‘heel blij’ dat mensen massaal hebben geholpen met de zoektocht naar de verdachte, liet een woordvoerder gisteravond weten. “We zijn ook heel blij dat we deze aanhouding hebben kunnen doen.”

Brech is eerder in beeld geweest bij de politie, maar nooit als verdachte. Op de avond dat het lichaam van Nicky twintig jaar geleden werd gevonden, is hij door de marechaussee aangehouden omdat hij langs de plaats delict liep. Toen zijn z'n gegevens opgeschreven.

Brech is niet gevonden dankzij het grootschalige DNA-verwantschapsonderzoek dat de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden. In dat onderzoek hebben twee verre verwanten van de man DNA gedoneerd. Brech is gevonden dankzij een onderzoek naar zijn eigen vermissing, waarin zijn persoonlijke spullen zijn ingezonden voor DNA-onderzoek.

'We got him'

In de jaren die volgden is Brech twee keer gevraagd DNA af te staan, dat heeft hij niet gedaan. In 2011 hoorde de politie hem twee keer als getuige. Er was toen nog geen reden om hem als verdachte aan te merken. Dat veranderde vorige week, toen de politie bekend maakte dat er een DNA-match was en daarmee een verdachte.

Ook werd bekend dat Brech is in 1985 in beeld is geweest voor een zedenmisdrijf in zijn woonplaats Simpelveld, waar hij indertijd met zijn moeder woonde. De zaak is geseponeerd nadat Brech twee jaar in behandeling beloofde te gaan. De politie weet niet precies wat hij gedaan heeft omdat de systemen zijn opgeschoond.

Gisteren was Peter R. de Vries uitzinnig. Hij steunde de familie in hun zoektocht naar de dader. "We got him", twitterde hij. "De familie en ik zijn vanavond ingelicht door politie. Geweldig!! Eindelijk!!! Hulde voor het rechercheteam. Familie is enorm opgelucht, er valt 25.000 kilo van hen af!! Recht krijgt zijn loop!!!"

Volgens De Vries werd Brech ‘zo’n 50 à 60 kilometer’ van de Spaanse stad Barcelona in een veld in de kraag gevat door de Spaanse politie. Hij woonde afwisselend in een tentje en in een verlaten huis met andere dakloze mensen. Sinds juni werd naar Brech gezocht, die zich verschool in de bossen. Gisteren kon die internationale zoektocht met succes worden afgesloten.