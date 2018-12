Jos B. ontkent dat hij Nicky Verstappen om het leven heeft gebracht

Hij gaf allereerst aan dat hij zich er heel erg bewust van is dat het moeilijk moet zijn voor de familie van de 11-jarige jongen. “Dit moet heel veel pijn doen.” Over de fatale avond van Nicky, wil hij in overleg met zijn advocaat, nog niets zeggen. Hij had eerder verklaard dat hij er iets over wil zeggen “als de tijd daar rijp voor is” en “als alles begrepen is”. Wat hij daarmee bedoelde, wilde hij niet toelichten.

B. bekende wel dat hij kinderporno op zijn computer had staan.

Het DNA van Jos B. is aangetroffen op de onderbroek van de in 1998 dood gevonden Nicky Verstappen (11). Dat schreeuwt om een verklaring van de man, zei misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die de familie van de jongen bijstaat, eerder. Menselijk gezien is dat evident, juridisch ligt het een stuk genuanceerder.

Een verdachte hoeft niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Hij krijgt ruimte zijn verhaal te doen, maar mag dus ook zwijgen. Hij kan ook liegen, want een verdachte staat niet zoals een getuige onder ede. Al ­raden advocaten dat laatste vaak af: wie van plan is te liegen, kan beter zwijgen. Elk bewijs dat in het dossier de verklaring tegenspreekt, kan tegen hem gaan werken.

Voor zover bekend hield B. de afgelopen maanden zijn ­lippen op elkaar. Gisteren, op de eerste voorbereidende zitting voor de rechtszaak. hield B. vol niet te willen praten over de fatale avond. Hoewel snel het idee ontstaat dat hij dus wel wat te verbergen zal hebben, kunnen er verschillende redenen zijn waarom iemand zwijgt. Zo adviseren advocaten dat vaak in het begin omdat het volledige dossier nog niet beschikbaar is en dus onduidelijk is welk bewijs er ligt.

Nog een reden om te zwijgen: de verdachte heeft er wel iets mee te ­maken, maar niet dat wat hem verweten wordt. Of de gebeurtenissen zijn zo lang geleden dat het risico bestaat dat de verklaring niet helemaal klopt. Zo kan de auto in de herinnering van de verdachte rood zijn, maar volgens het politiedossier blauw. Dat hoeft geen kwade zin te zijn, herinneringen vervagen, maar de verdachte staat vanaf dan wel te boek als liegbeest.

Waarborg

Hoewel het gevoelsmatig lijkt dat een verdachte er door te zwijgen makkelijk vanaf komt, is dat zwijgrecht een belangrijke waarborg in het rechtssysteem, benadrukt Lonneke Stevens, die aan de Vrije Universiteit in Amsterdam onderzoek doet naar het fenomeen. “Het is ooit in het leven geroepen om burgers te beschermen tegen de machtige staat. Vroeger werd er namelijk ook in Nederland nog weleens gebruik gemaakt van de pijnbank om mensen tot een verklaring te dwingen. We weten dat dat vaak niet tot betrouwbare bekentenissen leidt.”

Het is eigenlijk vreemd dat het de afgelopen maanden vooral ging over het uitblijven van de verklaring van Jos B., terwijl het Openbaar Ministerie nu aan zet is, stelt Stevens. “Het OM moet het bewijs leveren waaruit zou blijken dat B. erbij betrokken is. Een bekennende verklaring wordt misschien gezien als ‘koningin onder de bewijsstukken’, maar het is het fundamentele recht van een verdachte dat niet te geven.”