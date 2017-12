Jorien ter Mors snapt niet waar het misging op de 1500 meter

Want Ter Mors (28), de olympische kampioen van Sotsji vier jaar geleden, plaatste zich niet voor haar favoriete afstand. Ze werd vijfde, in 1.56,91. Er gingen daar op de binnenbaan honderden vragen door haar heen, vertelde ze na afloop. Waarom wil het niet? Waarom gebeurt dit?

Ze wist het niet. “Wat het is, geen idee, maar er zit iets niet honderd procent goed”, zei ze achteraf. Raar was het ook wel, zeker na haar winst op de 1000 meter dinsdag. Het was zoeken naar verklaringen. Ze stapte vol vertrouwen de baan op, zei ze. Tien minuten voor haar race voelde ze zich nog sterk en goed. Toch moest ze de meerdere erkennen in Ireen Wüst, Lotte van Beek, Marrit Leenstra en ook nog Antoinette de Jong.

Slechte start

Misschien was de 500 meter van donderdag een voorbode. Ze verprutste die race, na een slechte start. Toen deed ze haar laconiek over. Beter dat ze nu niet meer hoefde te beslissen of ze wel of niet moest starten op de kortste afstand.

Die slechte start kwam door haar slechte rug, waar ze de afgelopen weken regelmatig last van had. Een rugblessure die ze opliep in de aanloop naar de wereldbeker in Stavanger hield haar de afgelopen weken aan de kant. Ter Mors heeft een geschiedenis met blessures, ze was ook een tijdje overtraind, maar de rug was ‘weer iets nieuws’, zei ze. Wat het was, dat wilde ze niet benoemen

Die blessure belemmerde haar de afgelopen weken bij het starten. Maar in haar 1500 meter vandaag was dat niet het probleem. Ze wilde geen excuses zoeken in de 500 meter. Het ging om de macht in haar benen. Die had ze niet. Na 400 meter liepen de benen al vol en niet, zoals ‘normaal’, pas in het laatste rondje. “Maar dan moet je toch echt gewoon door.”

Ter Mors moet zich nu gaan focussen op de afstanden die ze wél rijdt op de Spelen. Want dat zei ze ook: “Ik heb een mooi toernooi nog op de Spelen, er zijn nog onderdelen die goed moeten zijn.” Naast de 1000 meter langebaan doet ze eveneens op het shorttracktoernooi mee op de 1500 meter.