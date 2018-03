Jorien ter Mors schrijft nog maar eens geschiedenis met wereldtitel sprint

Hoe een seizoen in twee maanden om kan draaien. Was Jorien ter Mors in december ‘nog geen stuiver waard’, sinds dit weekend is ze olympisch- en wereldkampioen én haalde ze een shorttrackmedaille. Ter Mors (28) lijkt klaar voor een machtsovername in het langebaanschaatsen.

Lees verder na de advertentie

Ter Mors wil vaak alles rijden, en alles zo hard mogelijk, dus dat ze gedwongen rust had kwam ook uit

Want in haar eerste langebaantoernooi waar ze alleen als langebaanschaatser en niet meer ook als shorttracker op het ijs staat, liet Ter Mors weer eens zien dat ze tot de beste schaatsers ter wereld hoort. Haar coach Jeroen Otter, van wie ze na dit seizoen afstand neemt, zei op Twitter in hoofdletters dat ze na haar titel toch echt de ‘meest complete schaatser’ ter wereld is.

Dat kan ze zijn, als ze tenminste blessurevrij blijft. Dat Ter Mors deze weken zo fit was, had ook te maken met haar blessure aan haar rug van eerder dit schaatsseizoen. Doordat zij een maand eigenlijk geen competitie kende was ze pas in februari echt in vorm. Precies op het moment van de Spelen.

Redding Het redde Ter Mors misschien wel. Zij wil vaak alles rijden, en alles zo hard mogelijk, dus dat ze gedwongen rust had kwam ook uit. Vandaar ook dat ze na het toernooi van het jaar, de Olympische Spelen, nog steeds in vorm was op het afsluitende toetje van het seizoen. Een toetje voor schaatsers die toch op de laatste benen liepen, voor wie het moeilijk was opnieuw op te laden. Ter Mors was in eerste instantie zelf eveneens niet met het allerfijnste gevoel naar China afgereisd. Ook zij wilde als mens graag naar huis, om haar succesvolle Spelen te vieren met thuis. Maar in plaats van terug te vliegen met de Nederlandse sporters reisde ze door en zat ze dinsdagavond alweer op haar racefiets op haar hotelkamer. Voor Ter Mors rest nu vakantie. Én de zoektocht naar een nieuwe trainer De topsportmentaliteit kreeg tijdens het toernooi helemaal de overhand. Ze kon jagen op haar tegenstander, de Japanse Nao Kodaira. Die kon ze verslaan, geloofde ze. Ze had een Nederlandse vlag met daarop ‘Hup Jorien’ meegenomen uit Korea. Het was het enige souvenir dat ze uit het olympisch stadion mee had genomen, zei ze bij de NOS. Misschien had ze hem wel nodig. Haar titel werd tijdens het toernooi van een klein beetje van glans ontdaan door het afzeggen van Kodaira na drie afstanden. Kodaira, de winnaar van de olympische 500 meter, stond aan de leiding maar werd zaterdagavond ziek. Koorts, waarna ze door haar trainers zondagochtend werd teruggetrokken.

'Uit zicht' Ondanks dat kon Ter Mors zelf terugkijken op een uitstekend toernooi, die ze wellicht ook had gewonnen als Kodaira wel volledig had meegedaan. Ter Mors bleef de Japanse veelwinnaar namelijk lange tijd op de hielen zitten. En toen Kodaira wegviel had de kersvers olympisch kampioene voor de laatste afstand een gat van liefst 1,6 seconden op de nummer twee. Dat is op een sprinttoernooi ‘uit zicht’ voor de concurrentie. Met haar overtuigende winst op de afsluitende 1000 meter (ze won ze allebei) bevestigde ze haar dominantie, voor de Amerikaanse Brittany Bowe en de Russische Olga Fatkoelina. Marrit Leenstra werd, weer eens, vierde. Voor Ter Mors rest nu vakantie. Én de zoektocht naar een nieuwe trainer. Maar met haar olympische- en wereldtitel zal het voor haar niet moeilijk zijn een ploeg te vinden. En ze wil een nieuwe uitdaging. Bij de NOS: “De cirkel is bij de sprint wel rond. Het allrounden is misschien wel een leuke uitdaging.”