Jorge Zorreguieta (1928-2017), de man die zweeg

De toen al 72-jarige Zorreguieta ging tot dan toe vrijwel anoniem door het leven in Buenos Aires met zijn tientallen jaren jongere echtgenote. Plotseling werd hij onderwerp van een verhitte discussie (vooral in Nederland, nauwelijks in Argentinië) vanwege zijn betrokkenheid bij het moorddadige generaalsbewind in de jaren zeventig.

Zorreguieta zweeg, op dringend advies van het koninklijk huis. Hij heeft zich nooit verdedigd tegen welke beschuldiging dan ook. Dat koninklijke zwijgen heeft resultaat gehad, want de publieke aandacht verplaatste zich al gauw naar de charmes van Máxima.

Ook al zijn er nooit feiten bekend geworden die hem in verband brengen met dood, marteling en verdwijning onder het generaalsbewind, Zorreguieta was wel een enthousiast voorstander van dat regime. Dat was niets bijzonders: half Argentinië stond te applaudisseren toen de militairen de macht grepen in een land dat werd geteisterd door politieke chaos, bloedige aanslagen van links en van rechts en een onstuitbare inflatie. Vooral de betere kringen, waartoe hij behoorde, hadden veel te winnen bij herstel van de orde in het land.

De Argentijnse Basken voelen zich een soort aristocratie. Ze verenigen zich in aparte clubs, waarvan Jorge Zorreguieta een actief lid was. Om een Baskische familienaam hangt een geur van respectabiliteit, van succes, ook al waren ze maar bankemployé zoals zijn vader.

Zijn grootste kapitaal was misschien wel zijn bijzondere naam, Zorreguieta. Zijn voorouders stamden uit Spaans Baskenland die zich in Zuid-Amerika hadden gevestigd lang voordat de grote immigratiegolven uit Spanje en Italië in de 19de eeuw op gang kwamen.

Aanvankelijk kwam Jorge Zorreguieta moeilijk uit de startblokken. Toen hij in 1945 van de middelbare school kwam, raakte het land verscheurd tussen voor- en tegenstanders van de linkse volksmenner Juan Perón. Zorreguieta behoorde al jong tot de tegenstanders en hij deed mee aan demonstraties die soms in geweld eindigden. Twee keer begon hij aan een universitaire studie, scheikunde en rechten, maar hij haakte af. Bij een chemisch bedrijf werd hij laborant, vervolgens werkte hij op kantoor van een verzekeraar, waar hij zich opwerkte tot afdelingshoofd. Een opleiding tot douanebeambte bracht betere tijden. Met een kameraad ging hij als zelfstandige bedrijven adviseren over invoerregelingen.

Echtscheiding was destijds in het rooms-katholieke Argentinië niet mogelijk, dus toen hij met haar ging samenwonen, was hun eerste kind, Máxima (1971) buitenechtelijk. Er zouden nog drie kinderen volgen.

Toen zijn derde kind werd geboren, liep het huwelijk stuk na veertien jaar. Hij had het aangelegd met de veel jongere Maria del Carmen Cerruti. Ook zij was afkomstig uit Pergamino, maar ze studeerde in Buenos Aires. Als bijverdienste paste ze op Zorreguieta’s kinderen en gaf ze hun Engelse les.

Zorreguieta werd in 1960 secretaris, later voorzitter van La Sociedad Rural Argentina (SRA), een conservatieve belangengroep van grote boeren. Dat waren destijds onbetaalde functies, die hem wel aanzien en contacten opleverden.

Zijn verdere loopbaan had hij vooral te danken aan zijn eerste vrouw, Marta López Gil, die filosofie had gestudeerd. Zij was afkomstig uit een van oorsprong Italiaanse familie die landerijen bezat in het stadje Pergamino, drie uur rijden van Buenos Aires. Zorreguieta hielp zijn schoonvader bij het beheer van het land. Ook werd hij actief in een agrarische belangenorganisatie.

Bijna vergeten

Toen Argentinië weer geteisterd werd door politiek geweld van links en van rechts en de militaire uiteindelijk de macht grepen, was Zorreguieta blij. Zijn steun aan de dictatuur werd beloond: hij werd in 1976 onderminister van landbouw en drie jaar later minister.

Zijn naam zou vergeten zijn als zijn dochter Máxima niet was thuisgekomen met de troonopvolger van Nederland

Het nieuws van zijn benoemingen kwam als piepkleine berichtjes in de krant, want zo belangrijk waren die posities niet. Zorreguieta was ondergeschikt aan de superminister van economische zaken, Jose Alfredo Martinez de Hoz, die Argentinië weer welvarend zou maken met strikte orde, lage belastingen, open grenzen en verboden vakbonden. Dat het regime moordde, martelde en ontvoerde, was daaraan ondergeschikt.

In hoeverre Zorreguieta geweten heeft van de bloedige uitspattingen, is onduidelijk. In ieder geval zijn alle latere pogingen om hem in verband te brengen met een verdwijning, op niets uitgelopen. In Argentinië zelf is hem nooit iets ten laste gelegd.

Na de val van de militairen verdween Zorreguieta uit het publieke zicht. Hij vond emplooi als belangenbehartiger van de suikerproducenten. Anders dan in buurland Brazilië is de suikersector in Argentinië klein en niet echt belangrijk. Hij was een behendige en beminnelijke lobbyist, met voor iedereen een schouderklopje en een glas whisky.

Zijn naam zou vergeten zijn als zijn dochter Máxima niet was thuisgekomen met de troonopvolger van Nederland. Hun trouwplan was in Nederland heftig omstreden, alleen doordat zij de dochter was van een minister tijdens het generaalsregime. Zelfs Oranjeklanten waren er ontdaan van.