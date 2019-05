Jongeren willen hun handen niet meer vies maken in de technieksector

Techniek op mbo-niveau heeft een imago dat nou niet bepaald meehelpt om het personeelstekort in die sector op te lossen. Fabrieks- en installatiewerk waar je vieze handen van krijgt. Fysiek zwaar en bij nacht en ontij. Daar loopt niet iedereen meer warm voor.

Jammer, want dat beeld is behoorlijk achterhaald, stelt John Huizing. Als directeur van de marktleider in technisch volwassenenonderwijs ROVC ziet hij dat de technisch opgeleide tegenwoordig vooral in de weer is met laptops en tablets. Storingsanalyses maakt. Met ontwikkelingsmogelijkheden waar je u tegen zegt. Dat zijn baan, in het kort, bere-interessant is.

Vandaag brengt ROVC, elk jaar verantwoordelijk voor de om- en bijscholing van 13.000 volwassenen, haar Techbarometer 2019 uit, een onderzoek onder 1200 mensen uit de sector. Economisch gaat het goed met die sector. Zes op de tien bedrijven uit het rapport zag de omzet vorig jaar stijgen en een ongeveer even groot aantal verwacht dat dit jaar opnieuw.

Dat heeft wel als keerzijde dat het personeelstekort maar blijft oplopen. Iets waar de vergrijzing van de sector ook nog eens aan bijdraagt. Inmiddels is 60 procent van het Nederlandse techniekpersoneel tussen de veertig en zestig jaar. Het aandeel onder de dertig jaar daalt nog altijd en blijft dit jaar op 6 procent steken.

We plukken pas over tien jaar de vruchten van een nieuw imago. Dat is te laat. We hebben nu een oplossing nodig. John Huizing, directeur ROVC

De aanwas is schraal. Hoe krijg je die jongeren toch warm voor een opleiding tot cv-monteur of lasser? “Door dat imago dus te veranderen. Dat gebeurt al, zowel op basisscholen als in het voortgezet onderwijs. Vijfjarigen krijgen al te horen hoe leuk het kan zijn om het onderhoud in te gaan. Maar het probleem is: daar plukken we pas over tien jaar de vruchten van. Dat is te laat. We hebben nu een oplossing nodig.”

Wat zou nu al helpen? “Bedrijven mogen wel wat minder kieskeurig zijn bij het aannemen van nieuw personeel. Zij klagen over de vele sollicitanten die nog bijscholing nodig hebben voordat ze aan de slag kunnen. Het cv komt in de praktijk vaak voor, zeg, 60 procent overeen met de functie. Terwijl die bedrijven zoeken naar de perfecte match. “Ondernemers balen ervan dat ze die niet kunnen vinden. Die hebben vandaag een onderhoudsprobleem en willen daar ook vandaag een oplossing voor. Maar zo’n directe oplossing is er vaak niet, de ideale kandidaat ga je niet zo snel vinden. “Daarnaast raad ik bedrijven aan kritischer te kijken naar hun eigen personeel. Neem als voorbeeld een groot postbedrijf dat door automatisering een aantal sorteerders moet ontslaan. Die kun je best screenen op talent en interesse voor techniek. Om dat groepje na enige bijscholing opnieuw aan te nemen als techneut.” Leerlingen kunnen het vak ook best leren met wat minder geschiedenis over de technieken die ze krijgen John Huizing

Het kabinet heeft 100 miljoen euro gestoken in techniek-onderwijs. Is dat genoeg? “Middelbare scholen hebben niet zozeer een geldtekort, maar sluiten qua onderwijs niet lekker aan op de arbeidsmarkt. Ik zei net wel dat de ideale kandidaat niet bestaat voor bedrijven, maar het zou desalniettemin goed zijn als bedrijven hun wensen gerichter doorgeven. Dat ze zeggen tegen die scholen: aan dit type mensen hebben we nu behoefte. Daarnaast pleit ik ook voor onderwijs zonder ballast.”

Zonder ballast? “Leerlingen kunnen het vak ook best leren met wat minder geschiedenis over de technieken die ze krijgen. Formules hoef je tegenwoordig eigenlijk ook niet meer uit je hoofd te leren, die kun je gewoon opzoeken. Daardoor gaat de scholing sneller en haken er hopelijk minder mensen af.”

Waar wringt de technische schoen momenteel het meest? “In de energietransitie. Er lopen op dit moment zo’n 10.000 cv-monteurs rond in Nederland, terwijl er ineens behoefte is aan warmtepompen om aan de klimaatdoelen te voldoen. Maar zo’n warmtepomp werkt heel anders, en een deel van die monteurs zal dus omgeschoold moeten worden.”

