Jongeren willen graag vroeg met pensioen

De helft van de jongeren tussen de 15 en 25 jaar met een baantje, ziet het niet zitten om tot op hoge leeftijd te blijven werken. Deze tieners en twintigers die nu gemiddeld 17 uur per week naar de baas gaan, geven aan te willen stoppen met werken als ze 55 jaar zijn. Rond die leeftijd zijn ze in ieder geval lichamelijk en/of geestelijk niet meer fit genoeg voor het werk wat ze op dit moment doen, verwachten ze.

Dat blijkt uit de 'Nationale enquête arbeidsomstandigheden 2016' van onderzoeksbureau TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat gisteren verscheen. Deze meldt ook dat voor een groot deel van de werkende jongeren de invulling van hun leven over dertig, veertig jaar nog een ver-van-mijn-bed-show is. Want de andere helft van de ondervraagde tieners en twintigers zegt geen idee te hebben wanneer ze wil stoppen met werken.

Hoe ouder de ondervraagden, hoe langer ze tot op oudere leeftijd willen doorgaan. De groep 55 tot 64-jarigen geeft aan tot 65 jaar actief te willen blijven op de arbeidsmarkt. Ze schatten ook in dat het tot die leeftijd wel lukt. In de praktijk moeten zij tot 66 jaar voordat ze in aanmerking komen voor een AOW-uitkering of tot 67 jaar als ze nu nog in de vijftig zijn. De tieners van nu moeten waarschijnlijk tot 71 jaar aan de bak.

Uitgesproken mening

De jeugd heeft wel al een uitgesproken mening over het pensioen. Meer dan 80 procent van de jongeren vindt dat heel belangrijk. Van alles werknemers vindt 91 procent een goede oudedagsvoorziening belangrijk. Dezelfde percentages gelden voor een vast contract; 91 procent vindt dat belangrijk, en 81 procent van de jongeren.

Wat vinden werknemers verder nog belangrijk op het werk? Dat het een interessante job is (97 procent), dat er goede leidinggevende aanwezig is (97 procent) en een goed salaris (ruim 96 procent). Verreweg de meeste Nederlanders vinden gelukkig ook dat ze interessant werk hebben, blijkt uit de enquête. Maar over de leidinggevenden is men minder content. Twintig procent is niet tevreden over zijn of haar leidinggevende, en ook maar 20 procent is heel tevreden over de baas.

Het aantal Nederlanders dat zich zorgen maakt over het behoud van hun baan neemt af. Vorig jaar was bijna een kwart van de 15-65-jarigen hierover bezorgd. In 2013 was dat nog 34 procent. Dat was het hoogste niveau sinds het begin van de economische crisis. Sindsdien neemt de angst en onzekerheid jaarlijks af. Voor de crisis, in 2007, maakte 16 procent zich zorgen over hun arbeidsplek.

Jongeren maken zich het minst zorgen, constateren TNO en CBS. Zij zijn dan ook het minst gehecht aan de werkplek die ze momenteel hebben. Maar een derde wil over vijf jaar nog actief zijn bij het bedrijf waar hij nu werkt. Dat komt doordat het nog veelal bijbaantjes zijn, in de horeca of een winkel. Bij de 25- tot 65-jarigen hoopt tweederde van de werknemers nog zeker vijf jaar het werk te doen wat hij nu doet.