Jongeren overgeplaatst na wantoestanden zorgboerderij

Op de boerderij vonden misstanden plaats die volgens de inspecties een gevaar opleverden voor de negen bewoners: jongeren van 14 tot en met 21 jaar met gedragsproblemen.

In het bevel tot uitplaatsing wordt gesproken van tekortkomingen in de zorg en misdragingen van de hoofdbegeleider, tevens leidinggevende. Zo zijn er zeker vijf vechtpartijen geregistreerd tussen bewoners. Een plan om nieuwe te voorkomen ontbrak. Twee cliënten zouden tikken op het hoofd hebben gekregen. Een cliënt zou door de leidinggevende, met hulp van andere bewoners, zijn vastgebonden met tiewraps om agressie tegen te gaan.

Minstens drie minderjarige bewoners zouden meerdere nachten bij de leidinggevende in bed hebben geslapen. Dit zou met toestemming van de ouders zijn gebeurd, aldus de leidinggevende, omdat ze daar rustig van werden. Sterke drank stond onbeschermd in de kast en was vrij toegankelijk voor ook de minderjarige cliënten. Ook zou er worden geblowd.

De zorgboerderij werd al langer in de gaten gehouden. Vorige maand constateerden de inspecties dat ‘t Polböske niet voldeed aan de eisen voor goede zorg. De zorgboerderij kreeg vier maanden om te professionaliseren. Voorwaarde was dat de hoofdbegeleider afstand zou nemen. Deze week bleek uit controle dat hij contact bleef onderhouden met cliënten en op afstand camerabeelden bekeek. Daarop besloot de inspectie in te grijpen.

Een medewerker van ’t Polböske die niet met zijn naam in de krant wil, noemt het ‘hartverscheurend’ dat de boerderij gesloten wordt. Volgens hem wordt van een mug een olifant gemaakt.

Oncontroleerbaar

Het Openbaar Ministerie bevestigt dat een strafrechtelijk onderzoek is opgestart. De leidinggevende is verdachte in deze zaak, aldus woordvoerder Tineke Zwart. Hij is nog niet gehoord of aangehouden. De gemeente Enschede is 'geschrokken' van de misstanden en heeft na het uitkomen van het rapport medewerkers aangesteld om te helpen bij de zorgtaken totdat de laatste jongere is overgeplaatst.

Volgens een woordvoerder van de Inspectie Jeugdzorg zijn de misstanden bij 't Polböske een uitzondering. Kleinschalige zorg door pleegouders, zorgboeren of gezinshuizen gebeurt volgens hem meestal door 'zeer betrokken mensen'. In recent onderzoek van de inspectie scoorden 24 van de 26 kleine zorgaanbieders goed.

Controleren is niet makkelijk. Door de nieuwe Jeugdwet, die gemeenten sinds 2015 verantwoordelijk maakt voor de jeugdzorg, is het aanbod in kleinschalige opvang flink gegroeid. Vóór 2015 controleerde de Inspectie Jeugdzorg zo’n 120 grote instellingen, nu schat de woordvoerder het aantal zorgaanbieders op 3.000. Een deel hiervan wordt aangeboden door particulieren, en er is nog geen registratieplicht. Zo kan het goed zijn dat er zorgboerderijen bestaan waar de Inspectie Jeugdzorg geen weet van heeft.

Lees ook: Versnippering jeugdzorg maakt controle op zorgboeren en gezinshuizen lastig