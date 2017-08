Jongen (16) nu verdacht van moord op Savannah

Anderhalve maand geleden zei het OM hem te verdenken van doodslag, maar het onderzoek heeft nu bewijs opgeleverd voor moord. Dat is gevonden na verder onderzoek naar het internetverkeer van de jongen. Bij moord is sprake van voorbedachte rade en dat kan zwaarder worden bestraft.

Op 8 september zal de zaak voor de rechter voorkomen in een zogeheten regiezitting. Daarin worden de stand van zaken en de mogelijke wensen voor nader onderzoek besproken met de rechter. Die zitting zal achter gesloten deuren plaatsvinden omdat de jongen minderjarig is.

Savannah werd op zondag 4 juni dood gevonden in een sloot op industrieterrein De Kronkels in Bunschoten, nadat ze sinds 1 juni vermist was. Haar telefoon en portemonnee zijn nog altijd niet gevonden.

Tips

Twee weken geleden hing de politie nog posters op in de omgeving van Bunschoten waarop in het Pools informatie wordt gevraagd over de moord op Savannah. In de omgeving werken veel mensen uit Polen en de politie hoopt op deze manier meer tips binnen te krijgen. Sinds het begin van het onderzoek zijn al een paar honderd tips binnengekomen, zei de politie toen.

De moord op het meisje zorgde voor grote verslagenheid in het dorp Bunschoten, een hechte gemeenschap waar veel mensen elkaar kennen. Burgemeester Van de Groep zei destijds dat het hele dorp diep geraakt was. Hij riep de inwoners toen ook op extra alert te zijn "op waar uw kinderen heengaan en met wie ze in contact staan". Van de Groep sprak het vermoeden uit dat de verdachte het meisje kende via social media.

Afgelopen juli werd besloten de sloot op industrieterrein De Kronkels in Bunschoten waarin het meisje werd gevonden droog te leggen, omdat haar spullen nog spoorloos waren. Haar telefoon en portemonnee zijn nog altijd niet gevonden. © ANP

Bijna gelijktijdig en in dezelfde omgeving werd een ander 14-jarig meisje, Romy uit Hoevelaken, omgebracht en gevonden in een sloot in Achterveld. Een even oude jongen uit het Gelderse Lunteren die verdacht wordt van het doden en seksueel misbruiken van Romy, heeft een bekentenis afgelegd en moet in de cel blijven tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak op 10 november, bepaalde de rechter half augustus.