Jonge technici kunnen na hun afstuderen uit wel tien banen kiezen

Mbo’ers met een opleiding in de techniek doen het goed op de arbeidsmarkt. Door het schreeuwend tekort aan technisch geschoold personeel ligt werk in de richting van techniek, industrie en bouwkunde voor het oprapen.

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek naar arbeidsparticipatie van jongeren tussen 2015 en 2017. Van de mbo’ers met een technische opleiding heeft 91 procent betaald werk. Jongeren met een technische achtergrond hebben ook vaker een vast dienstverband. Meer dan de helft werkt voltijd en heeft een vast contract. Dit in tegenstelling tot sectoren als de gezondheidszorg en het onderwijs, waar jongeren vaak in deeltijd werken met flexibele contracten.

Het zijn goede tijden voor jonge techneuten, beaamt ROVC-directeur John Huizing, aanbieder van technische mbo-opleidingen. “Als je op dit moment voor een technische opleiding kiest, ben je gegarandeerd van een baan.” Volgens Huizing kan een doorsnee-mbo-scholier na het afstuderen kiezen uit ‘tien banen’.

Door het aantrekken van de economie en de duurzaamheidsagenda is juist ontzettend veel technisch personeel nodig. “Nieuwe woningen moeten worden gebouwd, bestaande woningen moeten worden geïsoleerd. De techniek is complexer geworden. Daardoor moeten cv-monteurs worden bijgeschoold, maar zijn ook veel nieuwe werknemers nodig.”

Eenvoudig is dat niet. Jarenlang is techniek niet interessant geweest voor jongeren, zegt Huizing. Daardoor konden scholen ook minder goede opleidingen aanbieden. Door de vergrijzing neemt de uitstroom op de arbeidsmarkt toe, maar de instroom van werknemers in de technische sector komt maar langzaam op gang.

Volgens het ROVC is er vooral een tekort aan mbo’ers met twee tot vijf jaar werkervaring. 28 procent van de vacatures staat inmiddels een half jaar tot een jaar open. 12 procent van de vacatures is na een jaar nog steeds niet vervuld, aldus Huizing.“Werkgevers in de techniek zullen naar nieuwe manieren moeten zoeken om goed personeel te vinden.”

Lonen

Jongeren met een technische opleiding die nu de arbeidsmarkt op komen, kunnen niet alleen kiezen uit een aantal banen. Ze hebben ook een goede onderhandelingspositie voor wat hun loon betreft, zegt woordvoerder Martijn Jonker van FME, de organisatie van bedrijven in de metaalindustrie. Bedrijven in de metaal- en elektrotechniek bieden volgens hem nu vaak salaris boven de cao om werknemers binnen te halen.

Doekle Terpstra, voorzitter van brancheorganisatie voor de elektrotechniek Uneto-VNI, zegt dat de positie van technische bedrijven is verbeterd. “Of het nu gaat om tunnels of huizen, beton is niet meer het belangrijkst. Het gaat om de technische infrastructuur.” Technische bedrijven zijn zo in korte tijd ‘spelbepaler’ geworden, aldus Terpstra. Dit is gunstig voor jongeren die instromen.

Alle sectoren zitten te springen om technici Doekle Terpstra, voorzitter Uneto-VNI

Techneuten zijn volgens hem ook de spil geworden in andere beroepsgroepen. “Denk aan zorg, onderwijs, aan alle bedrijven die moeten voldoen aan de energieagenda. Alle sectoren zitten te springen om technici.”

Terpstra verwacht dat de techniek de grootste sector van Nederland wordt, en dat het uurtarief zich daarnaar gaat gedragen.

Om genoeg geschoold personeel te vinden, is volgens John Huizing van het ROVC enorm veel energie gestoken in het ‘vermarkten’ van het technische beroep. “Techniek was stoffig en niet sexy. Jongeren dachten aan nachtdienst in de fabriekshal.” Die reputatie is nu verbeterd, zegt hij. “Maar voordat deze campagne haar vruchten afwerpt, zijn we jaren verder. Ondertussen hebben bedrijven nu mensen nodig.”

Bedrijven moeten daarom volgens Huizing minder kritisch kijken naar hun sollicitanten. “Ze moeten niet op zoek naar de ideale werknemer. Met dit tekort moet je genoegen nemen met iemand die voor 70 procent voldoet, en die je intern moet bijscholen.”