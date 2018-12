Jonge pianist Bas haalt meer dan halve ton op voor het Diabetes Fonds

De teller op de actiesite www.diabeatit.nl komt boven de 50.000 euro uit. Meer dan 2600 mensen deden een donatie. Bas bespeelde dit weekend alle zestien piano’s die op Nederlandse treinstations staan, hij begon zaterdag om 6 uur in de ochtend in Maastricht en eindigde na middernacht in Groningen. Hij wilde daarmee aandacht vragen voor diabetes, waar zijn zusje Laura aan lijdt.

“Ik hoop met het geld dat ik via deze actie ophaal ervoor te zorgen dat mijn zusje en alle andere mensen die diabetes hebben misschien wel kunnen genezen”, zei de jongen uit Veendam voordat hij aan zijn actie begon.

Op het station Zwolle nam de jongen een cappuccino om weer een beetje op adem te komen

De muzikale treinrit leverde Schipper niet alleen veel geld voor het Diabetes Fonds op, hij haalde met zijn muzikale reis ook nog het record stationspiano’s bespelen binnen.

Echt vermoeiend was het ­allemaal niet, stelde de pianojongen achteraf. Wel nam hij op station Zwolle een cappuccino om weer een beetje op adem te komen.

Toen hij in het holst van de nacht na kriskras door Nederland te zijn gereisd, uitstapte op het station van Veendam, was de klus nog niet helemaal geklaard. Onder luid applaus werd de scholier door zijn plaatsgenoten opgewacht.

Op het perron stond als verrassing een inderhaast neergezette elektronische piano klaar. Daarop speelde Schipper – nog steeds goed bij stem – een allerlaatste nummer voordat hij zijn bed opzocht. “Ik heb het gewoon gehaald”, was zijn reactie.