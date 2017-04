Jonge Nederlandse schermers veelbelovend voor de toekomst

Op het eerste gezicht ziet de wedstrijd op baan elf eruit als een degelijke seniorenwedstrijd. Alleen de jeugdige overwinningsschreeuw aan het eind verraadt dat Daan Weber eigenlijk nog cadet is. Net als zijn tegenstander, Quincy Dualeh.

Zijn Dualeh en Weber (beiden zijn geboren in 2001) dit weekend bij het NK in Almere ingeschreven als senioren, in het Bulgaarse Plovdiv schreven ze als cadetten vorige maand samen met Paul Stockmann en Daniël Giacon Nederlandse geschiedenis. Ze veroverden als equipe brons op het EK junioren, de eerste teammedaille voor Nederland op een Europees toernooi sinds 1938.

De medaille was het eerste echte tastbare resultaat van een topsportprogramma dat vijf jaar geleden werd opgezet. De Italiaan Andrea Borella, olympisch kampioen van 1984, werd destijds als bondscoach aangesteld om trainers op te leiden en talenten te begeleiden. “Nederlandse schermers zijn groot, hebben een goede techniek. Ze hebben alles in zich om goed te worden”, zegt hij uit Italië via de telefoon.

Die aanpak levert nu resultaat op, zegt staflid floret Jeroen Divendal. Hij was het die Borella overtuigde om op afroep voor Nederland te komen werken. “Het programma is de levensader van de bond. Zowel Weber als Dualeh bereikten op de wereldbeker de tweede eliminatie. Dat is te vergelijken met een jongen van zestien die bij Roland Garros twee rondes ver komt.”

Maar de basis is wankel. Het ‘op afroep bondscoach zijn’ is eigenlijk al een tussenvorm voor de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS). Er is niet genoeg geld om Borella fulltime aanwezig te laten zijn. De bondscoach laat dit NK schieten. Bewust, omdat de prioriteiten niet hier in de grotendeels lege topsporthal in Almere liggen.

Borella blijft dit weekend liever op zijn trainingscomplex in Padua. Ook twee junioren verkozen een lang verblijf daar boven het NK. De training is onmisbaar voor de talenten, zegt Divendal. “Italië is een van de grootste schermlanden. Als je daar van een olympisch kampioen training krijgt, leer je de topsportmentaliteit die voor de wereldtop nodig is.”

Niet alleen de junioren, ook de cadetten maken inmiddels vaak tripjes naar Italië. En ook anderen beseffen dat ze bij hem beter kunnen worden. Eline Rentier bijvoorbeeld, die haar carrière in haar eentje financiert. In Nederland heeft ze amper concurrentie. "Kom ik daar in Italië, dan staan er opeens zeventien meiden die mij allemaal kunnen uitdagen", zegt ze tussen haar wedstrijden door.

Divendal is enthousiast nu met de EK-medaille duidelijk wordt dat Nederland progressie boekt, maar vreest de maand september. Met de kleine bond en het kleine budget in het achterhoofd wordt de bondscoach betaald via een privésponsor, maar dat contract loopt na dit schermseizoen af.

Met of zonder bondscoach Alles valt ongelukkig samen, zegt Etienne Van Cann, bij de KNAS verantwoordelijk voor het topsportbeleid. Net nu de jongens overgaan van cadet naar junior en vervolgens naar de senioren, verkeert het talentenprogramma in zwaar weer. “We hebben nu juist meer nodig, omdat we drie categorieën moeten gaan ondersteunen.” Volgens Van Cann zijn er wel ideeën om het programma te behouden. In de ledenvergadering van juni hoopt hij zijn leden meer duidelijkheid te kunnen geven. Dan wil hij meerdere voorstellen doen voor volgend jaar en de weg naar Tokio 2020. Maar is dat volgend jaar met of zonder Borella? Van Cann weet het nog niet, maar is positief. De bondscoach zelf zegt afhankelijk te zijn van anderen. “Maar ik hoop het ten zeerste.” Divendal trekt een kleine grimas. Hij vreest het moment dat vijf jaar ontwikkeling in een keer wordt afgekapt. “Elk scenario zonder bondscoach is terug naar af.” Cadetten Weber en Dualeh houden zich op het NK prima staande tussen de senioren. Ze worden uiteindelijk vijfde (Weber) en zesde (Dualeh) op floret. En hoe zit het dan met Bas Verwijlen op degen? Die wordt Nederlands kampioen, uiteraard.

