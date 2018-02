Jonge Koreanen zien honden liever in een leuk pakje dan op hun bord

New York moet een schone luier om. Anders piest ze tegen de muur, en dat wil de eigenaar van de hondenbar niet hebben. De staart van de blonde labradoodle wordt door een gat getrokken. De witte pamper wordt dichtgeplakt op zijn ruggetje. New York snuffelt er even aan, krabt vervolgens aan zijn roze joggingpak en speelt vrolijk verder met zijn vrienden in de hondenbar.

In de hoek drinken drie meisjes koffie. Eén houdt een dwergpoedel vast met een winterjas aan. Ze kroelt met haar vingers door de krullen op de kop van het dier en maakt selfies. Het is niet haar eigen hond, legt ze uit. Ze komt hier alleen maar om te knuffelen. In de bar, waar baasjes hun huisdieren overdag naartoe brengen, kan ze haar liefde kwijt. De Koreaanse houdt heel erg van honden.

In Korea is niets te gek als het gaat om mode voor huisdieren

Dat Jan Blokhuijsen het maar weet. De schaatser liet zich woensdag in zijn persconferentie uit over het eten van hondenvlees. Koreanen moesten beter met hun honden omgaan, zei hij. Dat had hij beter niet kunnen doen, want het halve land viel over hem heen.

