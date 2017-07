Jonge jihadist door hof bestraft als volwassene

A. heeft zich volgens het hof, in de periode dat hij 16 tot 18 jaar was, schuldig gemaakt aan het voorbereiden en bevorderen van het plegen van terroristische misdrijven en aan een poging zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie. Hij trachtte via Duitsland en Bulgarije naar Syrië te reizen.

Gezien zijn sterke overtuiging zou hij een gevaar opleveren voor andere jonge gedetineerden in een jeugd­in­rich­ting

Het hof ziet geen enkele reden het mildere, op gedragsverandering gerichte jeugdstrafrecht op hem toe te passen. Adviseurs van het hof, zoals de Raad voor de Kinderbescherming en reclasseringsmedewerkers gaven ook te kennen dat een pedagogische aanpak geen zin heeft. De verdachte zou, gelet op zijn houding niet vatbaar zijn voor een verplichte behandeling. Gezien zijn sterke overtuiging zou hij zelfs een gevaar opleveren voor andere jeugdige gedetineerden in de jeugdinrichting. Het hof komt zelf ook tot de conclusie dat A.'s handelen niet was ingegeven door 'jeugdige onbezonnenheid'.

Lange proeftijd De straf die het hof hem heeft opgelegd is zwaarder dan bij de rechtbank (daar kreeg hij ten dele een taakstraf), maar lichter dan het Openbaar Ministerie het hof heeft gevraagd. Het OM vroeg 24 maanden cel waarvan zes maanden voorwaardelijk, tegen de 15 maanden waarvan 10 voorwaardelijk van het hof. A. mag van het hof niet in de buurt komen van de Nederlandse luchthavens A. moet duidelijk in toom worden gehouden, zo blijkt uit de jongste uitspraak. Hij krijgt een lange proeftijd van drie jaar en moet verder voldoen aan een stevige lijst voorwaarden. Hij moet thuisbezoek accepteren, moet meewerken aan het afnemen van vingerafdrukken, mag niet in de buurt komen van de Nederlandse luchthavens en mag zich niet ophouden in de buurt van de landsgrenzen. Houdt hij zich daar niet aan dan moet hij nog tien maanden de cel in.

