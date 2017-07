Johnson: De Europese Unie kan fluiten naar haar centen

De geldbedragen die de Europese Unie van Groot-Brittannië vraagt in het kader van de brexit-deal lijken op afpersing. Dat zei de Britse minister van buitenlandse zaken Boris Johnson gisteren. De voormalige burgemeester van Londen is berucht om zijn harde uitspraken.

De rekening voor de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU kan volgens schattingen in de tientallen miljarden euro's lopen. Dat is mede ter dekking van toekomstige verplichtingen die het Verenigd Koninkrijk tijdens het EU-lidmaatschap heeft aangegaan. Brussel wil dat Londen die verplichtingen gewoon nog nakomt.

Op de vraag van een parlementariër of de EU moet worden gezegd dat ze 'kan fluiten naar haar centen', zei Johnson: "Ik denk dat de bedragen die ik heb gezien buitensporig zijn en dat 'fluiten naar haar centen' in dit geval een volledig gepaste uitdrukking is".

Johnson zei ook dat de regering geen plannen heeft gemaakt voor het geval een overeenkomst met de EU mislukt. Premier Theresa May zei eerder dat ze van de EU kan weggaan ook zonder een brexit-overeenkomst, als ze vindt dat het aanbod slechter is dan wanneer er geen deal is. Maar Johnson noemde dit scenario onwaarschijnlijk omdat het in het belang van beide partijen is om tot een deal te komen. Als er geen akkoord is, komen er hoge tarieven op Britse import naar de EU.

Spaans staatsbezoek Kredietagentschap Standard & Poor's meldde gisteren dat de economische groei van Groot-Brittannië terugloopt. Vorig jaar was het 1,8 procent, dit jaar naar verwachting 1,4 en door alle onzekerheden rond de Brexit volgend jaar waarschijnlijk slechts 0,9 procent. Door de scherpe val van het pond na het brexit-referendum is bovendien de inflatie opgelopen naar de huidige 2,9 procent. De scherpe uitingen van minister Johnson komen op een ongelukkig moment. Het Spaanse koninklijk paar, koning Felipe VI en koningin Letizia, brengt namelijk een staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Het laatste Spaanse koninklijk staatsbezoek aan Londen is 31 jaar geleden. Het duo wil ook steun betuigen aan de Spanjaarden die in Groot-Brittannië wonen. De status van Europese burgers in het Verenigd Koninkrijk is een heet hangijzer bij de onderhandelingen. Volgens Spaanse consulaten wonen er ruim 128.000 Spanjaarden onder de Britten, maar volgens de krant El Mundo zijn het er waarschijnlijk minstens twee keer zo veel. Madrid vreest bovendien dat de Brexit de Spaanse export schaadt. Spanje had in de handel met de Britten vorig jaar een overschot van bijna 8 miljard euro. De speech van die Felipe vandaag in het Britse parlement houdt, wordt nu al historisch genoemd. Lees ook: Europees Parlement dreigt met brexit-veto Lees ook: Hoofdonderhandelaar EU: Londen moet vertrekrekening betalen

