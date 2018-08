John Lanting, de koning van de klucht, is overleden

Lanting was oprichter van het Theater van de Lach, een gezelschap dat tussen 1970 en 1996 veel kluchten speelde. Het waren vaak vertalingen van Engelse komedies, met titels als 'Nee schat, nu niet', 'In de kast op de kast', 'Een scheve schaats 'en 'Een trouwring mag niet knellen'. Hij haalde er miljoenen mensen mee naar de schouwburg, en stond daardoor ook wel bekend als 'koning van de klucht'.

Carrièreverloop

John Lanting trok na zijn HBS-opleiding enkele jaren door Europa. Pas op zijn 23e ging hij naar de Amsterdamse Toneelschool. In 1956 debuteerde hij bij het Rotterdams Toneel, waar hij tot 1964 bleef. In het daarop volgende seizoen speelde hij de solo De aap, een verslag voor een academie van Frans Kafka. Hij oogstte er enkele jaren internationaal veel succes mee. In die periode was Lanting ook nog een seizoen verbonden aan het maatschappijkritische Lurelei Cabaret. Daarnaast toerde hij met een solocabaret onder meer door het Caribische gebied.