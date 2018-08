John Lanting (1930 - 2018), koning van de klucht, is overleden

Lanting was oprichter van het Theater van de Lach, een gezelschap dat tussen 1970 en 1996 veel kluchten speelde. Het waren vaak vertalingen van Engelse komedies, met titels als 'Nee schat, nu niet', 'In de kast op de kast', 'Een scheve schaats 'en 'Een trouwring mag niet knellen'. Hij haalde er miljoenen mensen mee naar de schouwburg, en stond daardoor ook wel bekend als 'koning van de klucht'. De tv-registraties van de voorstellingen, waarin Lanting altijd de regie en de hoofdrol in handen had, bezorgden de Tros gegarandeerd hoge kijkcijfers.

Carrièreverloop John Lanting trok na zijn HBS-opleiding enkele jaren door Europa. Pas op zijn 23e ging hij naar de Amsterdamse Toneelschool. In 1956 debuteerde hij bij het Rotterdams Toneel, waar hij tot 1964 bleef. In het daarop volgende seizoen speelde hij de solo De aap, een verslag voor een academie van Frans Kafka. Hij oogstte er enkele jaren internationaal veel succes mee. In die periode was Lanting ook nog een seizoen verbonden aan het maatschappijkritische Lurelei Cabaret. Daarnaast toerde hij met een solocabaret onder meer door het Caribische gebied. Het succes kwam niet uit de lucht vallen. Lanting werd in 1930 geboren in Overveen en trok na zijn HBS-opleiding enkele jaren door Europa. In zijn autobiografie 'Een clown zou ik worden, een lange reis die de moeite waard bleek', (2010) schreef Lanting dat hij daardoor harder hoopte te worden. Volgens zijn oom, die directeur van de Haagse Schouwburg was, had Lanting namelijk een te zacht karakter voor het vak dat hij wilde beoefenen: artiest.

Losse pols In de jaren zeventig legde Lanting zich met het Theater van de Lach volledig toe op de klucht. "Je moet een klucht net zo behandelen als een drama", zei hij eens over zijn specialisatie. "Ik doe niet gek op het toneel, ik speel een karakter." Ieder detail werkte Lanting van te voren nauwkeurig uit. Ogenschijnlijk speelden Lanting en de zijnen uit de losse pols, maar niets was minder waar. Alles was tot in het kleinste detail uitgewerkt en gerepeteerd. Tijdens tournees bleef hij bijvoorbeeld voortdurend schaven aan het stuk dat hij speelde. Hoewel bon ton critici hun neus lange tijd optrokken voor Lanting, ontving hij voor zijn werk in 1986 de Johan Kaartprijs, een jaarlijkse onderscheiding voor mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van theateramusement. Al geruime tijd trad Lanting niet meer op. Vanuit Breda, waar hij met zijn vrouw woonde, trok hij af en toe wel het land door om lezingen te geven over zijn andere grote liefde: de Argentijnse tango.

