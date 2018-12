John Kelly kreeg het Witte Huis eronder, maar Trump niet

Op de schouders van John Kelly rustte, net als op die van Reince Priebus voor hem, de hoop van politiek Amerika dat hij zijn onberekenbare baas in toom zou houden. Hij moest de kort-door-de-bocht ideeën van Donald Trump kneden tot doordacht en uitvoerbaar beleid. Hij zou het onconventionele samenraapsel van adviseurs dat die in het Witte Huis bijeen had gebracht, saneren en organiseren.

Priebus lukte dat niet. En het was zelfs voor een generaal van de mariniers te veel gevraagd.

Kelly vertrekt ‘einde dit jaar’, zei Trump zaterdag. Maar in feite is hij al vertrokken. Amerikaanse media meldden dat ze de afgelopen weken geen woord meer met elkaar wisselden, en dat Trump, als hij iets van zijn staf gedaan wilde krijgen, een beroep deed op Nick Ayers, de stafchef van vice-president Mike Pence. Ayers is de gedoodverfde kandidaat om Kelly op te volgen.

Veelzeggende wisseling van de wacht

Als dat inderdaad gebeurt, is het een veelzeggende wisseling van de wacht. Kelly (68) is, zoals het hoort in de krijgsmacht, iemand die zijn baas resultaat wil laten boeken. Hij nam op zijn twintigste dienst in de marine, in 1970, tijdens de Vietnam-oorlog. Hij vocht daar niet, maar nam in 2003 als brigade-generaal deel aan de inval in Irak. Hij eindigde zijn militaire carrière als commandant van alle Amerikaanse troepen in Midden- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied.

Toen president Trump aantrad in 2017, benoemde hij Kelly in eerste instantie tot minister van binnenlandse veiligheid. Eenmaal stafchef geworden – een post die hij naar verluid alleen uit plichtsbesef accepteerde - concentreerde hij zich op de organisatie van het Witte Huis, maar praatte ook mee over inhoudelijk beleid. Bijvoorbeeld over immigratie en het afsluiten van de grens met Mexico, waarover hij net zulke harde standpunten had als Trump zelf.