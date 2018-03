John Fisher: het zesde dodelijke slachtoffer van de gevaarlijke Volvo Ocean Race

Na zeven uur zoeken geven ze het op. De bemanning van team Sun Hung Kai/Scallywag weet dan al zeker dat één van hun vrienden er niet meer is. John Fisher drijft ergens alleen op de zuidelijke oceaan. De zeezeiler is, waarschijnlijk, in het harnas gestorven op de meest desolate plek op zee.

Maandag werd de 47-jarige Britse zeiler overboord geslagen tijdens de zevende etappe van de Volvo Ocean Race. Op een wilde zuidelijke oceaan met huizenhoge golven was hij onmogelijk terug te vinden, ondanks een gps-signaal dat in zijn kleding zit en het reddingsvest dat hij aan had.

Racedirecteur Richard Brisius gaat er vanuit dat de zeiler 'aan de zee is verloren'. Hij heeft de familie gecondoleerd. Met een gemiddelde watertemperatuur van slechts negen graden kan Fisher het nooit lang hebben volgehouden.

De zeiler sloeg overboord in de buurt van point nemo, een geografische locatie op de zuidelijke oceaan die verder weg van land is dan waar dan ook op aarde. Zeilers die daar in de problemen komen, zijn op zichzelf aangewezen. Het eerstvolgende stuk land is 2688 kilometer verderop. De astronauten in het internationale ruimtestation, 400 kilometer boven de oceaan, zijn de dichtstbijzijnde mensen.

Point Nemo is het meest afgelegen deel op aarde. De locatie ligt in de oceaan op ruim 2500 kilometer van het dichtste stuk land en doet dienst als ruimteschipkerkhof. Honderden kapotte ruimtevaartuigen liggen er op de bodem. De Nasa laat hier ruimteschroot neerkomen, omdat het kans het kleinst is dat ze er iemand raken. © rv

Wat er precies gebeurde toen Fisher overboord ging, is nog niet duidelijk. Zeilers die meedoen aan de wedstrijd, waarbij in negen maanden in verschillende etappes een rondje om de aarde wordt gevaren, zitten zoveel mogelijk aangelijnd als ze op het dek bezig zijn. Er zijn ook genoeg momenten dat de lijn af moet omdat de bewegingsvrijheid teveel wordt beperkt, bijvoorbeeld bij het wisselen van een zeil.

In de vierde etappe ging het op die manier mis bij Alex Gough, bemanningslid op dezelfde boot. De Australiër was niet aangelijnd toen hij te water raakte. Hij had mazzel. Het was relatief rustig weer en hij werd binnen een paar minuten weer aan boord gehesen. Dat geluk zou hij onder andere omstandigheden niet hebben, schreeuwde schipper David Witt hem nog streng toe. "Meer knopen wind, in het donker, en je was dood geweest", zei hij, niet wetende dat hij enkele weken later wel een van zijn mannen achter moest laten op zee.

Toen Fisher overboord sloeg werden alle schepen geïnformeerd. De wedstrijdleiding vond het te gevaarlijk om de zes andere teams in zware storm terug te laten varen om mee te helpen zoeken. Er is wel een ander schip richting de plek gevaren om te zoeken, maar dat deed er zeker een dag over om er te komen. De kans dat het lichaam van Fisher nog wordt gevonden is heel klein.

Na een urenlange zoektocht besloot schipper Witt verder te varen omdat hij zijn bemanning anders in gevaar zou brengen met steeds slechtere weersomstandigheden.

De Volvo Ocean Race is ondanks alle moderne navigatiemiddelen nog steeds een gevaarlijke onderneming. In 2006 sloeg de Nederlandse zeiler Hans Horrevoets tijdens één van de etappes overboord. Zijn lichaam werd snel teruggevonden, maar hij was toen al verdronken. Horrevoets was het vijfde slachtoffer van de wedstrijd die sinds 1973 om de drie jaar wordt gevaren. Fisher is nummer zes.

In de vierde etappe van deze editie was er ook al een dode te betreuren. De boot van het Vestas 11th Hour Racing-team botste in januari bij Hong Kong op een vissersboot. Daarbij kwam één van de Chinese vissers om het leven.

Om de wedstrijd veiliger te maken worden er regelmatig nieuwe regels opgesteld. De organisatie heeft dit keer een denkbeeldige ijslijn ingesteld. De zeilers mogen niet in de buurt komen van locaties waar ijsbergen drijven, om het risico op een botsing te verkleinen.

Over een paar dagen komen de zeilers aan bij Kaap Hoorn, het meest zuidelijke puntje van Zuid-Amerika, waarna ze door varen naar het Braziliaanse Itajaí. Wie Kaap Hoorn rondt, mag aan de whisky en sigaren om te vieren dat de levensgevaarlijke oversteek is gelukt. Een deel van de whisky wordt op die plek overboord gegooid om de omgekomen zeelieden te herdenken. Dit keer zal er vooral worden gedacht aan John Fisher.