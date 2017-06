John de Mol laat zich niet uitroken door TMG

Wordt het uitroken of wegpesten? Na de aandeelhoudersvergadering gisteren van Telegraaf Media Groep (TMG) lijkt het erop dat het beide wordt. Het zogeheten Consortium van de Belgische uitgeverij Mediahuis en de vermogende familie Van Puijenbroek heeft 60 procent van de aandelen in handen en wacht op het moment dat John de Mol zijn 30 procent opgeeft. Maar De Mol is absoluut niet van plan zich terug te trekken. Hij heeft bij waakhond AFM een biedingsbericht liggen om ook de resterende 10 procent van de aandelen te kopen, zei zijn advocaat die ook aanwezig was. Zo hoopt hij dat Mediahuis op termijn het gedoe zat is en zich terugtrekt.

Lees verder na de advertentie

Het is zeker niet uitgesloten dat De Mol straks ruim 35 procent van de aandelen bezit

“Er is veel gebeurd de laatste tijd bij TMG”, zei president-commissaris Jan Nooitgedagt. Daar kon niemand in de zaal het mee oneens zijn. Vorig jaar zette de uitgeverij van De Telegraaf zichzelf te koop waarna een biedingenstrijd losbrak tussen het Consortium en De Mol. TMG koos direct voor het Consortium, tot onvrede van twee bestuurders die ondertussen zijn geschorst. Er was de rechtszaak voor de Ondernemingskamer in Amsterdam waar over de dubbele pet van commissaris Guus van Puijenbroek werd gesproken. In dienst bij TMG en lid van de familie die de uitgeverij wil overnemen, dat ziet er niet lekker uit, vonden ook diverse aandeelhouders. Nee, gezellig was het niet op het Amsterdamse hoofdkantoor van TMG. “Het was alsof iedereen moest kiezen tussen een van de kampen,” zei de voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad Ria Mul.

Het is het kamp Van Puijenbroek en Mediahuis dat straks samen met het bestuur van TMG het beleid bepaalt. Nooitgedagt zei dat het Consortium bij hun bod blijft als het 70 procent van de aandelen kan krijgen, “maar minder kan ook.” 70 procent is al een ongekend laag percentage. Veel kopers haken dan af omdat zij het gevecht met de overige 30 procent niet aan willen. Ter vergelijking: bij de overnamestrijd rond AkzoNobel sprak het Amerikaanse PPG over minimaal 80 procent van de aandelen die zij in handen wilden hebben.

De opmerking ‘minder mag ook’ maakt Nooitgedagt niet voor niets. Het Consortium biedt 6 euro per aandeel, De Mol 6,50. Nooitgedagt adviseert de aandeelhouders te kiezen voor het bod van 6 euro, maar waarom zouden particuliere beleggers dat doen als zij ook vijftig cent meer kunnen krijgen? Het is zeker niet uitgesloten dat De Mol straks ruim 35 procent van de aandelen bezit.

Beurs Daarmee doorkruist hij het plan van het Consortium om TMG van de beurs te halen. Daarvoor hebben Van Puijenbroek en Mediahuis ministens 95 procent van de aandelen nodig. “Dus blijven we op de beurs”, zegt Nooitgedagt. Hij voegde daaraan toe dat TMG contact blijft houden met de aandeelhouders, dus ook met De Mol. Al heeft hij sinds de rechtszaak twee maanden geleden niet meer met hem gesproken. Geld dat De Mol in TMG steekt, mist hij niet. De miljardair laat zich niet uitroken De Mol wacht de berichten rustig af. De familie Van Puijenbroek mag rijk zijn, hij is nog veel rijker. Een meervoudig miljardair laat zich niet uitroken. Het geld dat hij steekt in aandelen TMG, mist hij niet. En al bepaalt hij met zijn aandelenpakket niet de koers, wel kan hij samenwerking afdwingen tussen TMG en zijn eigen radiozenders en videodiensten. Zo kent de overnamestrijd rond TMG geen echte winnaar. Wel een verliezer: TMG zelf. Ooit was De Telegraaf met afstand de grootste krant van Nederland waarvoor adverteerders in de rij stonden. Maar het aantal lezers halveerde sinds het begin van deze eeuw en adverteerders lopen weg. “Harder dan het gemiddelde in de markt”, gaf Nooitgedagt toe. Vorige maand kwam de uitgeverij met een zorgwekkende update van de cijfers. TMG heeft een tekort van 13 miljoen euro. Dit jaar was het bedrijf al 5 miljoen kwijt aan adviseurs, onder meer vanwege de rechtszaak tegen De Mol. En die zaak is nog niet ten einde. Over twee weken staan beide partijen opnieuw tegenover elkaar. En opnieuw gaat het over rol van Guus van Puijenbroek.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.