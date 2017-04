John de Mol heeft grootse plannen met zijn media-imperium

Naast SBS6 heeft De Mol nu ook volledige zeggenschap over Veronica, Net5 en SBS9. Het media-imperium waar hij al tijden over fantaseert, krijgt steeds meer vorm. Wat wil De Mol met al zijn zenders op radio en televisie, zijn websites en belangen in andere mediabedrijven?

Met de vier televisiezenders waarover hij nu volledige zeggenschap heeft, bereikt hij 4 miljoen kijkers. De Mol is ook voor 78 procent eigenaar van Radio538, Sky Radio, Radio Veronica en Radio10 waar gezamenlijk 9 miljoen Nederlanders naar luisteren. Ook Veronica Magazine dat naar eigen zeggen ongeveer 1,1 miljoen lezers bereikt, is onderdeel van het imperium De Mol.

Het korte antwoord is: Google en Facebook verslaan. De Amerikanen roven lezers, kijkers en advertentiegeld weg bij de Nederlandse mediabedrijven. Daar wil de Nederlandse miljardair een einde aan maken. De Mol denkt dat hij veel beter weet wat Nederlanders willen dan de buitenlandse grootmachten. Niet omdat hij 61 jaar geleden werd geboren in Den Haag, maar omdat hij steeds meer gegevens verzamelt over wat Nederlandse kijkers en luisteraars bezig houdt.

Om te begrijpen wat hij zegt, is het belangrijk te weten dat op de achtergrond nog een belangrijke overnamestrijd speelt: die van de Telegraaf Media Groep (TMG). Die strijd gaat De Mol niet winnen, ondanks dat hij 28,7 procent van de aandelen TMG bezit. Die wil de miljardair best verkopen, tegen de juiste prijs uiteraard. Dan gaat het niet om geld. Het gaat waarschijnlijk om een belang in radiozenders. Radio10, Sky, 538 en Veronica zijn nu nog voor 22 procent eigendom van TMG. De Mol zal net als bij SBS de volledige zeggenschap willen.

Hoe dat nationale multimediabedrijf er straks uit ziet, zit een beetje verscholen in het onbegrijpelijke jargon van Talpa-directeur Pim Schmitz. “Na het toevoegen van SBS richten we ons op het verder investeren in OTT, print, online, data en concepts”, zei Schmitz na bekendmaking van de overname.

Online zit het geld

Dan zijn er nog de plannen van TMG met online videokanalen. Dat is de afkorting OTT die Schmitz noemde. De Telegraaf heeft al videokanalen voor Nieuws en Telesport en wil dat uitbreiden. Want met online video’s is tegenwoordig geld te verdienen. Adverteerders hebben genoeg van ineffectieve reclames op websites. Zij geloven tegenwoordig meer in advertentieblokjes van 15 tot 30 seconden voordat een videofilmpje start. De Mol is al betrokken bij de bij online video’s van TMG. Het is goed mogelijk dat hij in ruil voor aandelen de toezegging van TMG eist om video’s te mogen maken, met hulp van SBS.

De directeur van Talpa sprak ook over online en data. De zenders van SBS en de radiozenders trekken ook via internet miljoenen bezoekers. Dat moeten er niet alleen meer worden, De Mol wil ook meer van ze weten. Het liefst wil hij digitaal een één op één relatie opbouwen, wat goud is voor adverteerders. Die weten dan precies of iemand liever borrelnootjes of chips eet bij een voetbalwedstrijd uit de Champions League, waarvan de uitzendrechten bij SBS liggen.

